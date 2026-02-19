La respuesta de Guido Pizarro a Nicolás Ibáñez

La polémica entre Nicolás Ibáñez y Tigres sumó un nuevo capítulo, ahora con la respuesta directa de Guido Pizarro. El delantero de Cruz Azul aseguró que su salida del club felino no fue manejada de la mejor manera, mientras que el técnico auriazul defendió la postura institucional.

Ibáñez señaló que su salida fue “poco ética”, dejando entrever inconformidad con la forma en que se le comunicó su futuro. Sus declaraciones encendieron el debate, pues se trata de un jugador que tuvo participación relevante y que ahora defiende otra camiseta dentro de la Liga MX.

Ante ello, Pizarro fue claro y sostuvo una versión distinta. “Creo que ya he hablado acá hace tiempo con lo claro que hemos sido con él. Es un gran chico. Le deseo lo mejor a él y a su familia. A nosotros nos ocupaba mirar por el equipo. Había una situación donde había que tomar una decisión”, expresó.

El entrenador insistió en que la comunicación fue directa desde el principio y que nunca hubo intención de perjudicar al atacante. “Hemos sido claros con él, siempre deseándole lo mejor; es un gran chico y se merece que le vaya bien”, añadió, dejando claro que no existe rencor.

Desde la perspectiva felina, la determinación respondió exclusivamente a cuestiones deportivas y de planificación. Tigres buscaba reestructurar ciertas posiciones y entendía que el rol de Ibáñez podía verse reducido, por lo que la salida fue parte de una decisión estratégica.

Tigres UANL v Pumas UNAM - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Pizarro evitó profundizar en la controversia y optó por centrar su atención en el presente competitivo. El técnico aseguró que su enfoque está totalmente puesto en el siguiente compromiso de liga, donde deberán visitar a Pachuca en un duelo que considera de alta exigencia.

“Sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival que viene haciendo las cosas bien, que ha encontrado en los últimos partidos un funcionamiento claro”, apuntó, reconociendo el crecimiento reciente de los Tuzos bajo su actual proyecto.

Además, remarcó la importancia del contexto del partido. “Es un juego importante para nosotros en nuestra cancha, con nuestra gente. Ojalá podamos hacer un gran partido, pero conscientes de que será muy difícil”, agregó, enviando un mensaje de respeto hacia el rival.