Jürgen Klopp es el Director de Fútbol de Red Bull desde su salida del Liverpool y parece poco probable que vuelva a dirigir un club en el mediano plazo, por lo que los rumores sobre el interés del Real Madrid sorprendieron a propios y extraños.

El que se encargó de disipar esto fue el propio entrenador alemán en diálogo con el canal austríaco Servus TV: "Creo que los rumores ya se venían escuchando desde hace un tiempo. Y sé exactamente si tu pregunta va por ahí, pero no tiene nada que ver conmigo. De hecho ha sonado (el teléfono), pero no desde Madrid. No ha movido nada en mi persona".

Presentation of the Walther Bensemann Prize | picture alliance/GettyImages

Sobre la salida de Xabi Alonso, se mostró apenado: “Lo siento mucho por él porque creo que es un gran entrenador y, por supuesto, seguirá adelante. La situación demuestra que cada vez hay menos tiempo para desarrollarse en el fútbol profesional. Las expectativas en el Real Madrid son, naturalmente, enormes".

Por último, se animó a vaticinar sobre el futuro inmediato del entrenador tolosarra con pasado en el Bayer Leverkusen alemán: “Ese era su club, y creo que el Real Madrid es el destino definitivo para la mayoría de los entrenadores. Una vez que estás allí, quieres quedarte. No creo que Xabi Alonso vaya a dejar hoy Madrid y mañana esté listo para empezar en otro sitio”.

Por lo pronto, el Madrid quedó a cargo de Álvaro Arbeloa y tendrá este miércoles su primera prueba de fuego, en un duelo a eliminación directa frente al Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey, en el que intentarán levantar cabeza tras la derrota ante el FC Barcelona por 3-2 en la final de la Supercopa Española.

En LaLiga están segundos a cuatro puntos del elenco blaugrana, y se ilusionan con que este cambio de aire les sirva para seguir peleando.