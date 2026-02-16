La respuesta de Larcamón a Ángel Correa luego de sus declaraciones previas al Cruz Azul ante Tigres

Nicolás Larcamón respondió con serenidad a las declaraciones de Ángel Correa, quien en la semana aseguró no tener claro dónde jugaba como local Cruz Azul. El comentario del futbolista de Tigres generó ruido en el entorno celeste, pero el entrenador evitó escalar la polémica.

El técnico argentino compareció en conferencia y dejó claro que no percibió burla en las palabras del atacante. Lejos de alimentar un cruce mediático, prefirió contextualizar el comentario y enfocarse en el presente deportivo de su equipo.

“No creo que sea para entrar en polémica, creo que entendí el comentario jocoso”, afirmó Larcamón ante los medios. Su postura fue clara: no considera que las palabras de Correa hayan tenido una intención despectiva o provocadora.

El estratega subrayó que, más allá del estadio en el que se presenten, su equipo mantiene una identidad reconocible. En ese sentido, reforzó la idea de que Cruz Azul compite con la misma convicción sin importar el escenario.

“Donde juguemos somos un equipo muy reconocible, independientemente del estadio”, añadió. La frase resume la filosofía que intenta consolidar en el plantel, centrada en una estructura sólida y un funcionamiento estable.

Larcamón también aprovechó para enviar un mensaje a la afición, en medio del proceso de adaptación a su nueva localía. Confía en que el equipo hará sentir su presencia y que el entorno acompañará el proyecto en esta etapa.

“Confío mucho en que este será un templo celeste, que los rivales tengan bien en claro que esta es nuestra localía, por lo menos en los próximos meses, así que invitar a la afición al próximo fin de semana que viene”, expresó.

El técnico eligió destacar el poder colectivo de sus dirigidos por encima de cualquier debate externo. Considera que la mejor respuesta ante comentarios ajenos es el rendimiento dentro del campo, donde su equipo busca consolidar una versión competitiva.

En lugar de confrontar a Correa, Larcamón cerró filas en torno a su grupo. Su mensaje fue de confianza y proyección, convencido de que Cruz Azul puede imponer condiciones sin importar el contexto. La polémica quedó de lado; la prioridad es el funcionamiento.