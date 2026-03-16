La respuesta de Rodri ante el interés del Real Madrid en su fichaje

Rodri está volviendo a ser el que supo ser temporadas atrás, luego de superar una dura lesión de rodilla que lo marginó más de ocho meses de las canchas de fútbol. Ahora, mostrando un buen nivel y en el final de su contrato con el Manchester City, empieza a despertar intereses.

Uno de ellos es el del Real Madrid, aunque no quiso adentrarse en eso al ser consultado post empate 1-1 frente al West Ham: “No voy a responder a eso. Es momento de reflexionar sobre lo que tenemos ahora, con mi equipo, en esta temporada, y luego ya veremos".

Sobre su recuperación, puntualizó: "La verdad es que me siento muy bien. Muy, muy feliz. Obviamente a nivel individual, no por la situación del equipo, pero sí, feliz, sintiéndome cada vez mejor. Paso a paso"

West Ham United v Manchester City - Premier League | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

Está claro que, objetivos con el City al margen, en el horizonte aparece la participación en el Mundial 2026 como gran aspiración personal. España compartirá el grupo H con Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, y el ganador del Balón de Oro 2024 se ilusiona con poder estar en la nómina de Luis de la Fuente.

"Un poco frustrado (con el resultado), pero ha sido la tónica de esta temporada. Nos está costando caro en el último tercio del campo. Esa calidad para marcar el último gol. Quizás nos esté penalizando mucho, pero en fútbol lo más importante es meter el balón en la red", analizó sobre el presente.



Por último, palpitó la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League ante el Madrid: "Tenemos que ser más precisos y dar un paso adelante en ese sentido. Creo que tenemos lo demás: el juego, la capacidad de generar… Es cierto que no pudimos marcar el otro día, pero tenemos que levantar al equipo, porque el martes tenemos un partido importante. Sobre todo, tenemos que asegurarnos de que el equipo cree ocasiones".

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