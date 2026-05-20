La salida de Guardiola del Manchester City acerca nuevamente a Rodri al Real Madrid

Ante la posibilidad de que Pep Guardiola finalice su ciclo como entrenador del Manchester City, el Real Madrid sigue de cerca la situación contractual de Rodri Hernández de cara al próximo mercado de pases.

🚨 NEW: Real Madrid now believe that signing Rodri is POSSIBLE after Pep Guardiola’s departure.



The club has admired his profile for a LONG time: His leadership, tactical intelligence & the ability to control a game.



Rodri’s name is now STRONGER than ever at the club. @marca pic.twitter.com/kIR0zjhloE — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 19, 2026

El mediocampista, pieza central en la etapa más deminante del conjunto inglés, se convirtió en el equilibrio del equipo, ganó la Champions League en la temporada 2022/23 y alcanzó el punto máximo de su carrera con la obtención del Balón de Oro.

Un perfil ideal para el nuevo Madrid

En Valdebebas consideran que Rodri reúne todas las condiciones para liderar la renovación del mediocampo merengue; el club busca un futbolista con experiencia, jerarquía y capacidad para manejar los tiempos de los partidos importantes.

Aún así, el español tiene contrato vigente con el City hasta junio de 2027, pero el contexto actual del equipo obliga al conjunto inglés a tomar decisiones cruciales en torno a su continuidad. Si no aparece una renovación en el corto plazo, el riesgo de que el jugador incursione en la recta final de su vínculo cotractual podría abrir una puerta para negociar su traspaso.

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Michael Regan - The FA/GettyImages

En los últimos meses, el propio futbolista reconoció publicamente que le gustaría volver a jugar en LaLiga y aseguró que es difícil rechazar a clubes del nivel del Real Madrid.

De igual manera, más allá de su predisposición, la operación entre las partes involucradas está lejos de ser sencilla. Los Citizens no quieren desprenderse de uno de sus referentes y la pronta llegada de José Mourinho al banco merengue podría modificar prioridades deportivas en el mercado.

Además, en torno al vestuario del Madrid, la elección de Rodri como Balón de Oro por encima de Vinicius Jr. generó cierta tensión mediática y deportiva entre los jugadores. Sin embargo, el mediocampista del City disipó cualquier polémica y dejó en claro su respeto hacia el brasileño.

Por ahora, mientras el futuro de Guardiola continúa siendo una incógnita en Inglaterra, en Madrid siguen atentos a cada movimiento que los acerque a una hipotética negociación por el futbolista español.

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