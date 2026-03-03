La sanción que le podría caer a Mastantuono tras ver la tarjeta roja frente al Getafe

La derrota por 1-0 del Real Madrid ante el Getafe CF dejó más que tres puntos en el camino. En el minuto 95, cuando el partido ya agonizaba, Franco Mastantuono vio la tarjeta roja directa tras una protesta al árbitro Alejandro Muñiz Ruiz.

El delantero argentino había ingresado en el complemento en busca de cambiar la historia, pero terminó siendo protagonista por una reacción desmedida. Según trascendió en la prensa española, el informe arbitral consignó que el futbolista gritó: “vaya vergüenza, vaya puta vergüenza”, una frase que el juez consideró ofensiva y merecedora de expulsión inmediata.

Posible sanción

Más allá de la expresión puntual, el foco ahora está en las consecuencias disciplinarias. El hecho encuadraría en el artículo 124 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, que castiga las faltas de respeto o desconsideración hacia árbitros con una suspensión de dos a tres partidos o hasta un mes.

Si se aplica el mínimo previsto, Mastantuono no estará disponible para la visita al Celta de Vigo en Balaídos ni para el duelo ante el Elche CF en el Santiago Bernabéu. Su posible regreso en LaLiga quedaría entonces para el derbi madrileño del 22 de marzo.

No es la primera vez que un jugador merengue recibe un castigo por dirigirse en malos términos a un árbitro. Meses atrás, Jude Bellingham fue suspendido por dos encuentros tras decirle “fuck you” al colegiado José Luis Munuera Montero en un partido frente al CA Osasuna. Ese antecedente podría marcar un parámetro para la resolución del caso actual.

La postura del técnico

En conferencia de prensa, el entrenador Álvaro Arbeloa fue claro: “Son cosas que no pueden pasar. No sé exactamente qué le dijo al juez, pero si lo expulsó fue por algo. No podemos tener este tipo de acciones”.

El DT también lamentó otras bajas por acumulación de amarillas, aunque remarcó que esas situaciones fueron producto del juego. La roja de Mastantuono, en cambio, deja al equipo condicionado en un tramo clave del calendario y abre un nuevo debate sobre el control emocional en momentos de máxima tensión.

