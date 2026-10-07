La sanción que podría recibir Cristiano Ronaldo tras el conflicto con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo entiende que sus acciones implicarán consecuencias en el corto plazo. Así lo hizo público el luso durante su carta de explicación y disculpas luego de abandonar la concentración de la selección de Portugal de forma impulsiva sobre el cierre de la semana anterior.

La Federación Portuguesa de Fútbol debe evaluar y sancionar las consecuencias de mi acto. Entiendo que la sanción no debe contemplar atenuantes. No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo, y eso constituye un factor agravante. Cristiano Ronaldo

TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-DEN-POR-TRAINING | LISELOTTE SABROE/GettyImages

¿Qué sanción inmediata puede recibir Ronaldo?

Según el reglamento disciplinario de la Federación, Ronaldo podría ser sancionado con una suspensión de entre uno y seis meses, pero solo si sus acciones se consideraran injustificadas.

“Todo jugador que, tras ser convocado legalmente, se retire sin justificación o no asista a un entrenamiento, partido o cualquier actividad de las selecciones nacionales o relacionada con la representación deportiva de la Federación Portuguesa de Fútbol o de Portugal, será sancionado con una suspensión de entre uno y seis meses”, establece el reglamento. “Además, si el jugador es profesional, se le impondrá una multa de entre cinco y diez unidades contables”.

FBL-EUR-NATIONS-NOR-POR | CORNELIUS POPPE/GettyImages

Siendo el caso, el comité disciplinario valorará las acciones del hombre del Al-Nassr previo a dar un dictamen final. Es posible que su condición de máxima leyenda en la historia del seleccionado luso, juegue un poco en favor de Cristiano.

¿Cuándo podría volver a jugar Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal?

FBL-POR-NATIONS LEAGUE-PRESSER | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Si bien el propio Ronaldo parece querer ser castigado, es poco probable que la FPF le imponga la sanción más severa. Es casi seguro que el técnico de 41 años no estará disponible para la conclusión de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA de Portugal el próximo mes, pero su máximo goleador histórico podría regresar para los cuartos de final en marzo.



“Si estoy bien físicamente, jugando para mi club, con goles, espero, después de cumplir la sanción que se me pueda aplicar, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar con nuestra selección nacional”, señaló Ronaldo al final de su declaración.



El equipo de Jesús demostró que puede funcionar bastante bien sin su máximo goleador histórico, consiguiendo victorias consecutivas contra Dinamarca y Noruega tras la baja de Ronaldo. El equipo también había ganado a Noruega días antes, cuando él era suplente sin jugar.

Aun así, muchos de los jugadores a disposición de Jesús crecieron idolatrando a su capitán, y es probable que la reintegración de Ronaldo sea recibida con los brazos abiertos en algún momento del próximo año. Incluso Jesús dijo estar abierto a la reconciliación, aunque eso fue antes de la declaración de Ronaldo.

Si Portugal gana su grupo, se enfrentará a uno de los cuatro subcampeones de la Liga A en cuartos de final. Una victoria en la eliminatoria a doble partido le aseguraría un puesto en la final, que se disputará el próximo junio. Si Ronaldo regresa al equipo, podría incluso suponer el final de su carrera.