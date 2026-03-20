La seleccion argentina reclama la Finalíssima y se considera campeón

La cancelación de la Finalissima entre la selección de Argentina y la selección de España, pactada inicialmente para el viernes 27 de marzo, generó un revuelo dirigencial entre las correspondientes federaciones.

El presidente de la CONMBEOL, Alejandro Domínguez, aseguró que, en un contexto deportivo como el actual, corresponde aplicar el criterio de "walkover" y el título deberá quedar en manos del conjunto de Lionel Scaloni.

🇦🇷 En ARGENTINA se ven como CAMPEONES de la FINALISSIMA:



🇪🇸❌ "ESPAÑA NO se PRESENTÓ". pic.twitter.com/XAc070sQ7H — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 20, 2026

El concepto, habitual en distintos deportes, contempla la victoria inmediata de un equipo cuando el rival no se presenta a la disputa. En ese marco, la confederación sudamericana considera que la Argentina cumplió con su disposición de jugar, mientras que España no facilitó la realización del encuentro.

“Estamos listos para jugar en cualquier lado”

Asegurando que la voluntad de disputar el partido nunca faltó, Domínguez sostuvo que se buscó una resolución que permitiera sostener el evento deportivo y sostuvo que “estamos dispuestos a jugar en cancha chica, grande, donde sea”, marcando la diferencia con la postura europea.

El encuentro, previsto originalmente para la próxima semana, debía llevarse a cabo en el Lusail Stadium, en Qatar; sin embargo, el contexto bélico que se desarrolla en el país y la falta de consenso entre la UEFA y las autoridades sudamericanas dieron como resultado la suspención de la Finalissima.

Desde España la porpuesta fue reorganizar el evento para llevarlo a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu, cede que fue rechazada por la AFA al alegar que incumplía con el espíritu neutral de la competencia.

“No había estadio neutral disponible y no íbamos a aceptar una sede que favoreciera a una de las partes”, explicó Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Además, alegó que “como campeones del mundo, vamos a defender lo que nos corresponde”.

FBL-CONMEBOL-ARG-TRIBUTE | NORBERTO DUARTE/GettyImages

Un título en el aire

Hasta el momento, la resolución de la Finalissima continúa siendo una incógnita y sin fecha de reprogramación estipulada. Con el calendario internacional condicionado por el próximo Mundial, cualquier intento de reorganizar el partido parece cada vez más lejano.

Desde Sudamérica la postura es clara: si no hay partido, Argentina es la justa bicampeona.

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