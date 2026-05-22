La selección de Francia, campeona del Mundial 1998: ¿dónde se encuentra ahora?

Hace más de 25 años, en 1998, Francia se convirtió en campeona del mundo por primera vez, en un torneo donde fungió como anfitriona. Para hacerse con el título, los galos golearon 3-0 a Brasil en Saint-Dennis con un doblete de Zinedine Zidane y una diana de Emmanuel Petit , en una final recordada tanto por la misteriosa ausencia del brasileño Ronaldo Nazario en el cuadro titular por una visita previa al hospital como por el partido en sí.



Sin embargo, el equipo dirigido por Aimé Jacquet tuvo que hacer algo más que superar a La Canarinha, en ese entonces actual monarca del mundo. En su camino le dijeron adiós a Paraguay, Italia y a una sorpresiva Croacia enrachada, que quedó en tercer lugar y que solamente recibió dos tantos en todo el certamen.



Tras esta pequeña introducción, es hora de preguntarnos, ¿qué fue de los futbolistas que hicieron posible aquella hazaña? Aquí, Sports Illustrated te repasa la trayectoria de cada integrante de Les Bleus y que hicieron tras su retiro.

PORTEROS

Bernard Lama

Bernard Lama | GABRIEL BOUYS/GettyImages

Aun cuando lució el número 1 en su jersey, el de origen guayanés fue suplente sin jugar un solo minuto. Luego del campeonato, el veterano cancerbero, ex del PSG de su país, disputó apenas unos pocos partidos con la selección antes de optar por el retiro en el 2001.



Posterior a ello, se dedicó a entrenar, llegando a dirigir a la selección de Kenia, entre otros más, pero actualmente está alejado del fútbol.

Fabien Barthez

Fabien Barthez | Simon M Bruty/GettyImages

Pese a que no portó el número 1 en su camiseta, el ex Toulouse fue el cancerbero titular en el Mundial, disputando los siete partidos y manteniendo en cero su arco en cinco ocasiones.



Tras esto, el ex Nantes sumaría cinco encuentros más en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, alcanzando un total de diez compromisos, un récord que aún comparte con el inglés Peter Shilton.



Una vez concluido el torneo, el portero firmó con el Manchester United de Inglaterra en el año 2000 y más adelante, antes de finalizar su carrera, portó de nuevo los colores del Olympique Marsella, además del Nantes, diciendo adiós en el 2007.



Tras darle punto final al fútbol, se dedicó al automovilismo, destacando su victoria en el Campeonato Francés de GT en el 2013. Actualmente, tampoco está ligado al deporte de las carreras.

Lionel Charbonnier

Fabien Barthez y Lionel Charbonnier | Lutz Bongarts/GettyImages

Cualquiera que recuerde a este guardameta se merece un aplauso. El ex del AJ Auxerre y del Rangers de Escocia únicamente disputó un partido internacional, un amistoso en 1997, pero a pesar de ello logró alzarse con la medalla de campeón del mundo.



Una vez retirado, el de origen italiano pasó a la dirección técnica, haciéndose cargo del Atjeh United de Indonesia y más tarde de la selección sub-20 de Tahití.



Actualmente trabaja como comentarista deportivo.

DEFENSAS

Vincent Candela

Vincent Candela | ERIC FEFERBERG/GettyImages

Apenas jugó en el Mundial, ya que Bixente Lizarazu estaba firmemente consolidado como lateral izquierdo titular, pero sí fue inicial contra Dinamarca en el último duelo de la Fase de Grupos.



La leyenda de la AS Roma de Italia pasó la mayor parte de su carrera internacional por detrás de Lizarazu en la jerarquía del equipo, pero aun así logró un total de 40 apariciones internacionales antes de retirarse.



El ex Toulouse fundó su propio museo de fútbol y un club de pádel en Roma.

Bixente Lizarazu

Bixente Lizarazu | Simon M Bruty/GettyImages

Uno de los mejores laterales izquierdos de todos los tiempos, disputó casi todos los cotejos del Mundial, perdiéndose solamente el último de la Fase de Grupos ante los daneses. Cabe destacar que marcó un gol y dio una asistencia en la Jornada 2 contra Arabia Saudita.



Fue seis veces campeón de la Bundesliga de Alemania con el Bayern Múnich, además de ser leyenda en el club de su infancia, el Girondins de Burdeos.



Ya retirado, compitió profesionalmente en el jiu-jitsu brasileño, antes de convertirse en un conocido comentarista de la televisión y radio de su país. Asimismo, en el 2025 recibió la condecoración Oficial de la Legión de Honor.

Laurent Blanc

Laurent Blanc | Simon M Bruty/GettyImages

Fue uno de los jugadores clave de su selección en el Mundial, pero se perdió la final contra Basil por sanción, pues recibió la tarjeta roja en la semifinal por agredir al croata Slaven Bilic. Se retiró del fútbol internacional en el año 2000, pero continuó jugando a nivel de clubes hasta el 2023, colgando los botines con el Manchester United.



Después de retirarse, Le Président se dedicó a la dirección técnica, destacando su etapa al frente de la selección francesa entre el 2010 y 2012. En dicho periodo se vio afectado por la suspensión de los 23 jugadores que participaron en Sudáfrica 2010 por parte de la Federación Francesa de Fútbol, lo que lo dejó sin muchas de sus estrellas. Posteriormente, el ex Montpellier dirigió al Girondins Burdeos, al PSG y al Al-Ittihad de Arabia Saudita, siendo campeón con todos ellos.

Marcel Desailly

Marcel Desailly | Mark Leech/Offside/GettyImages

Conocido como ‘La Roca’, el de origen ghanés fue uno de los mejores defensores del mundo en el instante perfecto, siendo titular en todos los duelos del Mundial. Fue expulsado en la gran final por doble amarilla, lo que, junto con la ausencia de Laurent Blanc, dio a Brasil una breve esperanza de remontar el 2-0 momentáneo, sin embargo, Francia se mantuvo firme y levantó el cetro.



En total llegó a defender la casaca gala en 116 ocasiones hasta que se retiró en el 2004, mientras a nivel clubes se despidió en el 2006 tras una breve estancia en Qatar.



Hoy en día es comentarista deportivo y embajador nacional de buena voluntad de la UNICEF para Ghana, su país natal.

Lilian Thuram

Lilian Thuram | Simon M Bruty/GettyImages

Pocos defensores han sido mejor que el francés, quien, junto con Marc Desailly, fue incluido en el Equipo Ideal del Mundial 98 tras ser titular en casi todos los juegos. El Gigante de Guadalupe es famoso por haber marcado los dos goles con los que su país doblegó a Croacia en las semifinales. De hecho, fueron sus únicos dos tantos en 142 juegos con Les Blues antes de retirarse en el 2008.



El ganador de títulos con el AS Mónaco, el Parma y la Juventus de Italia, así como con el Barcelona de España, se ha involucrado profundamente en la política, especialmente en la lucha contra el racismo y por la igualdad de derechos. Sumado a ello, dirige su propia fundación y es embajador de la UNICEF, sin olvidar que es padre de los futbolistas Marcus Thuram y Khéphren Thuram, delantero del Inter de Milán de Italia y mediocampista de la Juventus, respectivamente.

Frank Leboeuf

Frank Leboeuf | PHILIPPE HUGUEN/GettyImages

La leyenda del Estrasburgo y del Chelsea de Inglaterra sólo disputó dos partidos como titular en el Mundial: el último de la Fase de Grupos ante Dinamarca y la final contra Brasil, sustituyendo al suspendido Laurent Blanc. Esos fueron dos de los 50 cotejos internacionales que jugó con Les Coqs antes de culminar su travesía internacional en el 2007.



El campeón de la Eurocopa 2000 ya había estado desarrollando una carrera como actor paralelamente al fútbol, destacando su aparición como médico en la película biográfica del astrofísico británico Stephen Hawking, ‘La Teoría del Todo’ del 2014.



Tras su retiro ha continuado ligado en el ámbito deportivo como colaborador habitual en ESPN FC.

MEDIOCAMPISTAS

Patrick Vieira

Patrick Vieira | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Fue una fuerza dominante en el mediocampo en su mejor momento con el Arsenal de Inglaterra y con Francia, pero en 1998 sólo tenía 21 años, uno de los elementos más jóvenes de la plantilla, y apenas comenzaba a dejar su huella, por lo que las oportunidades en el Mundial fueron limitadas. Cuando estas se le presentaron las aprovechó. El nacido en Senegal impresionó en su único encuentro como titular ante Dinamarca y posteriormente, entró desde el banquillo en la gran final para brindar una asistencia contra El Scratch du Oro. El resto, obviamente es historia. El centrocampista llegó a ser internacional con Francia en 107 ocasiones hasta retirarse en el 2011.



Con el paso del tiempo, se ha dedicado a la dirección técnica, desempeñando funciones en el New York City FC de la MLS, el Niza, el Crystal Palace de Inglaterra y el Genoa de Italia, entre otros más, aparte ha laborado como comentarista deportivo.

Youri Djorkaeff

Youri Djorkaeff | Simon M Bruty/GettyImages

Quizá la estrella menos reconocida del Mundial de 1998. El de origen armenio disputó todos los partidos, anotando contra los daneses y brindando tres asistencias, incluidas algunas cruciales en la semifinal y en la final.



En aquel entonces militaba con el Inter de Milán, luego tuvo presencia con el Bolton Wanderers de Inglaterra, con el Blackburn Rovers inglés y con el New York Red Bulls de los Estados Unidos, con el cual se retiró en el 2006.



La conocida Serpiente es actualmente el director ejecutivo de la Fundación FIFA.

Didier Deschamps

Didier Deschamps | DANIEL GARCIA/GettyImages

Junto con el brasileño Mário Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer, el francés es una de las tres únicas personas que han ganado la Copa del Mundo tanto como jugador como entrenador: la levantó en 1998 como capitán y después como estratega en Rusia 2018.



Tras haber dirigido antes al AS Mónaco, al Olympique Marsella y a la Juventus, se espera que Le Coiffeur regrese a la dirección técnica a nivel clubes luego de dejar a Les Bleus tras el Mundial 2026.

Zinedine Zidane

Zinedine Zidane | PIERRE VERDY/GettyImages

El protagonista indiscutible de la final. Zizou anotó un doblete espectacular contra Brasil que le dio a Francia su primera estrella. Fue la redención definitiva tras haberse perdido los choques ante Dinamarca y Paraguay por sanción, ya que fue expulsado contra Arabia Saudita en la primera fase.



El Mago, que por aquel entonces defendía el escudo de la Juventus, ganaría el Balón de Oro ese mismo año antes de fichar por el Real Madrid de España en el 2001, donde consolidó su legado como uno de los mejores centrocampistas de todos los tiempos.



Por su puesto, más adelante se dedicó a la dirección técnica y se volvió famoso por haber llevado a los merengues a ganar tres títulos consecutivos de la UEFA Champions League. Actualmente está sin trabajo, aunque muchos esperan que algún día se anime a dirigir a la selección francesa.

Robert Pires

Robert Pires | GABRIEL BOUYS/GettyImages

El centrocampista jugaba para el Metz durante el Mundial, donde solamente fue inicial una vez, ante los daneses, pero claro que más tarde se haría un nombre en Inglaterra con el Arsenal, ganando dos Premier League y ayudando a los Gunners a permanecer invictos durante el segundo campeonato, siendo parte de ‘Los Invencibles’.



El elegante D’Artagnan no volvió a jugar con la selección gala después del 2004, pero siguió su carrera a nivel clubes una década más.



Actualmente participa como entrenador en la Baller League, una competición de fútbol sala que reúne a exfutbolistas profesionales con celebridades y creadores de contenido.

Bernard Diomède

Bernard Diomède | Simon M Bruty/GettyImages

El de ascendencia guadalupense fichó con el Liverpool de Inglaterra en el año 2000, pero únicamente jugó cinco cotejos, no sin antes haber dicho presente en tres de los partidos del Mundial, contra Arabia Saudita, Dinamarca y Paraguay. Sin embargo, después de dicho certamen, jamás volvió a representar a Les Coqs.



A pesar de eso, desde su retiro en el 2006 el ex AC Ajaccio ha seguido muy involucrado en el fútbol, dirigiendo a varios clubes juveniles de Francia, incluidas la sub-18, sub-19 y sub-20.

Alain Boghossian

Alain Boghossian | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Formó parte del famoso Parma de finales de los 90 y principios de los 2000. En la Copa del Mundo sólo fue titular una vez y fue contra los sauditas, aunque si entró desde el banquillo en otros tres cotejos, incluida la final.



Tras retirarse en el 2003, el ex Olympique Marsella se dedicó a la formación de entrenadores y a la administración deportiva, ejerciendo como entrenador asistente de la selección gala y formando parte de la dirección técnica nacional de la Federación Francesa de Fútbol.

Emmanuel Petit

Emmanuel Petit | Henri Szwarc/GettyImages

Es uno de los principales embajadores del movimiento de la Copa Mundial de las Personas sin Hogar, el cual busca generar cambios duraderos en personas indigentes del mundo. Asimismo, ahora se esfuerza por provocar a los oyentes como comentarista sin pelos en la lengua en talkSPORT.



Antes de todo esto, el nacido en Normandía se construyó una reputación frustrando a los rivales en el centro del campo, cosechando títulos con el AS Mónaco y el Arsenal, además de militar también en el Chelsea y el Barcelona.



En el Mundial 98, el atacante sólo se perdió uno de los partidos, pero su actuación más memorable fue en la gran final ante los brasileños donde marcó el último gol y brindó una asistencia, lo que le valió un lugar en la historia del fútbol galo.

Christian Karembeu

Christian Karembeu | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

La trayectoria profesional del mediocampista tras su retirada como jugador ha sido casi tan variada como su tiempo sobre el terreno de juego.



El nacido en Nueva Caledonia disfrutó su carrera internacional representando a escuadras como el Nantes, el Real Madrid, el Middlesbrough de Inglaterra y el Olympiakos de Grecia, conquistando dos títulos de la Champions League con los merengues. Fue internacional con Francia en 53 ocasiones antes de colgar los botines en el 2006.



Una vez que acabó con su carrera profesional como futbolista, el neocaledonio ha trabajado como comentarista de fútbol, ha presentado programas de viajes y se ha convertido en un activista comprometido con numerosas causas de derechos humanos.

DELANTEROS

Thierry Henry

Thierry Henry | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El máximo goleador de Francia en el Mundial 98, perforando las redes en tres ocasiones a pesar de ser un jugador relativamente desconocido con tan solo 20 años de edad. Marcó una vez contra Sudáfrica y dos veces ante Arabia Saudita en la Fase de Grupos. No obstante, no llegó a jugar en la final, ya que el entrenador optó por prescindir de extremos tradicionales.



El ícono del Arsenal y de la Premier League es considerado por muchos como uno de los mejores delanteros de todos los tiempos.



Posteriormente ha trabajado como entrenador en el AS Mónaco, el CF Montréal Impact de los Estados Unidos y la selección olímpica de fútbol francesa para los Juegos Olímpicos del 2024.



En la actualidad, Titi es más conocido por su rol como comentarista deportivo para cadenas como CBS Sports y FOX.

Stéphane Guivarc’h

Stéphane Guivarc’h | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Fueron 14 los juegos que vivió en carne propia con Les Bleus, seis de ellos en el Mundial 98. Su único tanto lo marcó en su debut, en un amistoso ante Sudáfrica en 1997.



Fue campeón de la Ligue 1 con el AJ Auxerre y dos veces ganador a la Bota de Oro. El campeón del mundo se retiró del fútbol en el 2002 tras haber estado con el Newcastle de Inglaterra y el Rangers.



Desde entonces, regresó a su ciudad natal, Concarneau, y trabaja como vendedor de piscinas.

David Trezeguet

David Trezeguet | Simon M Bruty/GettyImages

El jugador más joven de la selección en 1998, aunque sólo por unos días. Había debutado internacionalmente apenas unos meses antes, sin embargo, desempeñó un papel fundamental en el torneo, participando en todos los juegos, excepto la final, marcando un gol y dando dos asistencias.



El franco-argentino llegó a ser internacional con Francia en 71 ocasiones y a marcar la impresionante cifra de 34 anotaciones, retirándose de la selección en el 2008, pero poniendo fin a su trayectoria profesional en el 2014 luego de haber pasado la mayor parte del tiempo con la Juventus.



Hoy en día se maneja como embajador de la FIFA y también ha realizado funciones operativas en varios de sus antiguos clubes, entre ellos la Vecchia Signora y el River Plate de Argentina.

Christophe Dugarry

Christophe Dugarry | Simon M Bruty/GettyImages

El oriundo de Lormont es, quizá, mejor recordado por los aficionados al fútbol inglés por su sorprendente fichaje con el Birmingham City en el 2003. El francés arribó cuando el club luchaba por evitar el descenso y tuvo un comienzo espectacular, anotando cinco goles en cuatro compromisos para asegurar la permanencia, ganándose un contrato permanente. No obstante, su paso por ahí no duró mucho, ya que lo dejó en menos de una temporada, decidiéndose por el retiro.



Con Francia, el ex AC Milán disputó 55 partidos y celebró ocho tantos. Uno de ellos fue en el Mundial 98, cuando se hizo presente en el primer partido de la Fase de Grupos ante los sudafricanos.



En el presente, trabaja como asesor deportivo y lleva una vida relativamente tranquila en Marruecos.

TÉCNICO

Aime Jacquet

Aime Jacquet | ullstein bild/GettyImages

Antes de convertirse en el estratega de Francia en 1993, el timonel dirigió al Olympique de Lyon, al Montpellier y al AS Nancy-Lorraine. A pesar de los intentos por convencerlo de seguir al frente del combinado, El Qarter renunció a su cargo tras haberse adjudicado la gloria con Les Bleus.



De hecho, no volvió a dirigir y actualmente se encuentra alejado del ambiente futbolístico, pero suponemos que se encuentra disfrutando de una merecida copa de vino con los pies en alto.