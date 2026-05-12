La selección mexicana anuncia su prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026

La selección mexicana ha estado en el ojo del huracán las últimas dos semanas debido a controversias relacionadas con la convocatoria para el Mundial 2026. Este martes 12 de mayo, el Tri dio a conocer a través de sus redes sociales la prelista de 55 jugadores que se envió a FIFA para disputar la justa este verano.

La convocatoria final de Javier Aguirre incluirá solamente a 26 futbolistas y tendrá que ser entregada a más tardar el 1 de junio.

Del universo de 55 jugadores incluidos en este listado, se infiere que los 12 elementos de la Liga MX que comenzaron su concentración el pasado 6 de mayo tienen su lugar seguro y que los 14 restantes serían puestos reservados para jugadores que militan en el extranjero o alguna sorpresa del 'Vasco'.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/Cqg1ad807o — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 12, 2026

El equipo que cuenta con más jugadores en la prelista del 'Vasco' es Chivas de Guadalajara con ocho.

Los jugadores que sorprenden en la prelista de la selección mexicana

En la prelista compartida por el Tri aparecen nombres como Álex Padilla, del Athletic Club, quien fue convocado por Javier Aguirre al inicio de su gestión, pero que no tuvo continuidad en la selección mayor.

FBL-BEL-FRIENDLY | KAMIL KRZACZYNSKI/GettyImages

En el listado también aparece elementos como Alexei Domínguez (Pachuca), Antonio Rodríguez (Tijuana), Carlos Moreno (Pachuca), Isaías Violante (América), Jesús Gómez (Tijuana), Jordan Carrillo (Pumas), Luis Rey (Puebla) y Jesús Ricardo Angulo (Toluca), los cuales prácticamente fueron ignorados por el 'Vasco' Aguirre durante su tercer gestión al frente de la selección mexicana.

La prelista completa de México para el Mundial 2026

Alex Padilla (Athletic Club)

Alexei Domínguez (Pachuca)

Alexis Gutiérrez (América)

Alexis Vega (Toluca)

Álvaro Fidalgo (Betis)

Antonio Rodríguez (Tijuana)

Armando González (Chivas)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Bryan González (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos)

Carlos Moreno (Pachuca)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

César Huerta (Anderlecht)

César Montes (Lokomotiv)

Denzell García (FC Juárez)

Diego Lainez (Tigres)

Edson Álvarez (Fenerbahce)

Eduardo Águila (Atlético San Luis)

Efraín Álvarez (Chivas)

Elías Montiel (Pachuca)

Erick Sánchez (América)

Erik Lira (Cruz Azul)

Everardo López (Toluca)

Germán Berterame (Inter Miami)

Gilberto Mora (Tijuana)

Guillermo Martínez (Pumas)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Isaías Violante (América)

Israel Reyes (América)

Jeremy Márquez (Cruz Azul)

Jesús Angulo (Tigres)

Jesús Angulo (Toluca)

Jesús Gallardo (Toluca)

Jesús Gómez (Tijuana)

Johan Vásquez (Genoa)

Jordan Carrillo (Pumas)

Jorge Ruvalcaba (NY Red Bulls)

Jorge Sánchez (PAOK)

Julián Araujo (Celtic)

Julián Quiñones (Al-Qadisiyah)

Kevin Castañeda (Tijuana)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Luis Romo (Chivas)

Marcel Ruiz (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Ramón Juárez (América)

Raúl Jiménez (Fulham)

Raúl Rangel (Chivas)

Richard Ledezma (Chivas)

Roberto Alvarado (Chivas)

Santiago Giménez (Milan)

Víctor Guzmán (Monterrey)