La selección mexicana jugará con el estadio lleno en Querétaro ante Islandia

El Estadio La Corregidora lucirá completamente lleno para el partido amistoso entre la selección mexicana e Islandia. Los boletos se agotaron con antelación y todo apunta a que el inmueble queretano presentará un lleno total para este compromiso de preparación rumbo a la Copa del Mundo.

El encuentro, programado para este miércoles, se disputará dentro de la normalidad, pese a las dudas que surgieron en días recientes. La ola de violencia registrada en distintas regiones del país encendió alertas y generó especulación sobre una posible cancelación o cambio de sede.

¡HABRÁ LLENO! 🚨🚨🚨



Los boletos para el partido amistoso, entre México e Islandia, en el Estadio La Corregidora este miércoles se agotaron, por lo que se espera un lleno de Gradería para este compromiso de preparación de cara a la Copa del Mundohttps://t.co/SBzEgZddCo pic.twitter.com/r1yFrGRfvU — MedioTiempo (@mediotiempo) February 23, 2026

Sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol mantuvo la postura de esperar hasta el último momento antes de tomar cualquier determinación. Tras evaluar las condiciones de seguridad y coordinar esfuerzos con autoridades locales, el organismo optó por sostener el partido en Querétaro.

La respuesta de la afición fue contundente. A pesar del contexto, los seguidores del Tri agotaron las localidades disponibles, confirmando el respaldo popular que mantiene el equipo nacional. La expectativa es alta y el compromiso servirá como una prueba relevante en el proceso de preparación.

La Corregidora, inmueble que ha sido escenario de momentos complejos en el pasado, volverá a recibir un partido de selección con graderías repletas. El operativo de seguridad será reforzado y se espera una jornada sin incidentes, con énfasis en el orden y la convivencia familiar.

FBL-FRIENDLY-PAN-MEX | ARNULFO FRANCO/GettyImages

En lo deportivo, el duelo ante Islandia representa una oportunidad para que el cuerpo técnico continúe afinando detalles tácticos. El amistoso permitirá observar variantes y consolidar una base competitiva de cara a los siguientes compromisos internacionales del combinado nacional.

El ambiente que se anticipa en Querétaro será clave para medir también la conexión entre el equipo y la afición. La selección busca fortalecer ese vínculo en cada presentación como local, especialmente en un proceso que apunta directamente hacia el Mundial de 2026.

Así, tras días de incertidumbre, el panorama se ha despejado. El partido se jugará conforme a lo programado y ante un estadio completamente lleno. La Federación aguantó hasta el final, confió en las condiciones establecidas y ahora el balón rodará en un Corregidora repleto.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN MEXICANA