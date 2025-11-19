La selección mexicana jugará contra Portugal y Bélgica previo al Mundial 2026

La selección mexicana tendrá una preparación de primer nivel de cara al Mundial 2026. Según un reporte de TUDN, ya es un hecho que el equipo dirigido por Javier Aguirre disputará amistosos contra dos potencias del fútbol europeo en los meses previos al torneo. De acuerdo con la información revelada, México se enfrentará a Portugal y a Bélgica, en lo que serán pruebas de alto calibre para el Tri antes de la Copa del Mundo que organizará junto a Estados Unidos y Canadá.



Estos encuentros se disputarían durante la Fecha FIFA de marzo de 2026. Los partidos se habrían hecho oficiales una vez que tanto Portugal como Bélgica aseguraron su clasificación al Mundial.Ambas selecciones llegarán al torneo como cabezas de serie, lo que garantiza duelos de máxima exigencia para el Tri en su recta final de preparación.



Mexico v Uruguay - International Friendly | Manuel Guadarrama/GettyImages

El duelo contra Portugal está programado para el 28 de marzo de 2026 y marcará la reinauguración del remodelado Estadio Azteca. Será el primer partido oficial en el Coloso de Santa Úrsula tras las obras de modernización. Por el momento, se desconoce si Cristiano Ronaldo, capitán de la selección lusa, estará disponible para disputar este encuentro.



El encuentro ante Bélgica, conocida como los Diablos Rojos, está programado para el 31 de marzo de 2026. Aunque aún no se ha confirmado la sede definitiva, todo apunta a que el partido se disputará en alguna ciudad de Estados Unidos.



México deberá aprovechar al máximo estos dos amistosos de alto nivel contra rivales de élite. Con el arranque de la Copa del Mundo programado para el 11 de junio de 2026, estos duelos representarán las últimas grandes pruebas para el Tri antes de debutar en el torneo que coorganizará con Estados Unidos y Canadá.