La situación de fichajes del Inter Miami de cara a la siguiente temporada

El vigente campeón de la Major League Soccer, Inter Miami, arrancó el campamento de entrenamiento de pretemporada el pasado fin de semana y el propietario Jorge Mas estuvo allí para dar el primer vistazo del plantel de cara a la Temporada 2026, que incluye nuevas caras después de las salidas de varios elementos y sobre todo del retiro de Sergio Busquets y Jordi Alba.

@InterMiamiCF compra de forma definitiva al goleador de los pasados Audi #MLSCupPlayoffs, Tadeo Allende.

El dirigente actualizó la información sobre las noticias más recientes de nuevos fichajes como las negociaciones para contratar al Defensor del Año de la MLS 2025, Tristan Blackmon, de los Vancouver Whitecaps, y al delantero argentino naturalizado mexicano del Club de Fútbol Monterrey, Germán Berterame. También abordó los informes de que el juvenil venezolano Telasco Segovia estaba siendo buscado por otros clubes y confirmó que Tadeo Allende se quedará con Miami en 2026.

Tuvimos conversaciones con Vancouver y reitero lo que dijo el CEO de Vancouver, que le hicimos una oferta al jugador, pero él sigue siendo su jugador, así que por ahora ese asunto está cerrado Jorge Mas.

Tristan Blackmon no llegaría a Inter Miami | Rich Storry/GettyImages

Germán Berterame está cerca de fichar con Inter Miami

Se fue Germán Berterame de Monterrey a concentrar con la Selección Mexicana. Aunque la prensa lo asedió, solamente dijo “No puedo hablar, perdón”.

"¿Me dejan pasar?, les estoy diciendo que no me dejan hablar por favor, con todo respeto".

Mas confirmó múltiples informes de medios de los comunicación que el Inter Miami está en negociaciones con Rayados para un contrato con Berterame, delantero de la selección mexicana que podría acudir a la Copa del Mundo 2026. Según informes, el Inter Miami está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión para fichar al jugador de 27 años que está valorada en 15 millones de dólares.

“Antes que nada, Germán Berterame es un gran jugador. Tuvimos la oportunidad de enfrentarlo en la Copa de Campeones de la Concacaf el año pasado. Es un gran jugador y aspiramos a tener una gran plantilla. Hay una oferta del Inter Miami por Germán Berterame. Veremos cómo se concreta en las próximas 24 a 36 horas. Reitero que aspiramos a tener una plantilla extraordinaria para darle a Masche [el entrenador Javier Mascherano] las herramientas que necesita, y [Berterame] es un jugador de calidad que merece estar en nuestra plantilla”, dijo Jorge Mas.

'SI DECIDIMOS QUE GERMÁN SALGA, HAREMOS TODO LO POSIBLE POR SUSTITUIRLO" 🤯 'Tato' Noriega confirmó que hay una oferta del Inter Miami por Germán Berterame, misma que es atractiva para él y Rayados la está analizando 💰



Si se va... ¿quién te gustaría que lo…

Por otra parte, el director deportivo de Monterrey, José Antonio Noriega, también confirmó las negociaciones

Puedo decirles y confirmarles que ha habido un acercamiento [del Inter Miami] y una propuesta que le interesa a Berterame. Le interesa a German, y podría ser interesante para nosotros. Si consideramos que la oferta es interesante y German se marcha, haremos todo lo posible y ya estamos trabajando para reemplazarlo Tato Noriega.

Berterame se unió a los Rayados de Monterrey en 2022 y ha marcado 67 goles con 15 asistencias en 152 juegos en todas las competiciones.