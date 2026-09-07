La situación que le daría la titularidad a Armando González en el Olympiacos

El delantero marroquí Ayoub El Kaabi sufrió una fractura de tibia y peroné durante el empate ante Volos New Football Club el pasado fin de semana y fue sustituido para el segundo tiempo precisamente por Armando González.

El internacional fue operado y estará fuera de actividad varios meses lo que le abre la puerta a la 'Hormiga' para adueñarse de la titularidad.

Βαγγέλης Μαρινάκης:



«Αγιούμπ, περαστικά και σιδερένιος! Είσαι δυνατός, είσαι νικητής και είμαι βέβαιος ότι θα ξεπεράσεις και αυτή τη δοκιμασία. Η εγχείρηση πήγε πολύ καλά και τώρα προέχει η αποκατάστασή σου, ώστε να επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός.



Θέλω να ξέρεις ότι όλη η… pic.twitter.com/jru8t5S1su — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 6, 2026

Ayoub, que te mejores pronto y que seas de hierro. Eres fuerte, eres un ganador y estoy seguro de que superarás también esta prueba. La operación salió muy bien y ahora lo prioritario es tu recuperación, para que regreses aún más fuerte. Vangelis Marinakis, presidente del club.

Se espera que el delantero marroquí pueda estar fuera entre seis y siete meses, por lo que la responsabilidad recaerá en el joven atacante.

La lesión de su '9' representa una baja para el Olympiacos en un periodo con compromisos en tres competiciones. El equipo disputará esta campaña la Superliga, la Copa de Grecia, y la UEFA Europa League.

Armando González se perfila como delantero titular de Olympiacos

🐜🔥 ¡LA ‘HORMIGA’ VA POR SU GRAN MOMENTO EN EUROPA!



El Kaabi fue operado tras su fractura y ahora Armando González tendrá la responsabilidad de liderar el ataque del Olympiacos. 🇬🇷



Una oportunidad enorme para el canterano rojiblanco de ganarse la titularidad, marcar goles y… pic.twitter.com/ZNbmrMxv4P — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) September 7, 2026

El director técnico, José Luis Mendilibar, contemplaría al canterano del Rebaño Sagrado como el nuevo centro delantero titular del equipo.

El goleador azteca tuvo participación como titular a media semana, en la primera fecha de la Copa de Grecia ante el AE Larissa donde se hizo presente con un gol y una asistencia.

Quien fuera campeón de goleo de la Liga MX, ahora tendrá competencia con Clayton, jugadpr brasileño de 27 años, y Roman Yaremchuk, atacante ucraniano de 30 años que estuvo cedido en el Olympique de Lyon la temporada anterior y volvió a las filas griegas.

El próximo partido del Olympiacos será ante el Jagiellonia Białystok en su debut en la Europa League este miércoles 16 de septiembre a las 15:00 horas (Estados Unidos) y 13:00 horas (México).