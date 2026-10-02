La sorpresiva reacción de los jugadores de Portugal a la polémica entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus

Parecería que en el ambiente de la selección de Portugal se respira... ¿alivio? La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración generó una crisis alrededor del equipo de Jorge Jesus, pero la respuesta dentro del campo de juego fue una victoria por 4-2 ante Dinamarca por la Nations League. Después del partido, los futbolistas fueron consultados por lo ocurrido y, pese a evitar entrar de lleno en la disputa, respaldaron al DT.

Los jugadores de Portugal se pronuncian

Vitinha fue uno de los protagonistas de la noche en Copenhague. El mediocampista del PSG convirtió el tercer gol portugués y destacó la evolución del equipo desde la llegada de Jesus. "El trabajo del entrenador está empezando a dar sus frutos, ya se nota. Por suerte, todo va bien. Así es como queremos seguir", expresó.

El volante, además, habló acerca de cómo afrontó el plantel las horas previas al encuentro luego de la partida de Cristiano. "Intentamos concentrarnos en el partido y lo conseguimos. Creo que respondimos de maravilla y felicito a todo el equipo por ello. El espíritu es increíble y, la verdad, cuando es así, incluso si las cosas no salen bien técnicamente, la victoria siempre está cerca", dijo.

Vitinha, Cristiano Ronaldo, Portugal | DeFodi Images/GettyImages

Gonçalo Ramos, que convirtió el segundo tanto, siguió una línea similar. El del Milan valoró las indicaciones recibidas desde la llegada del DT. "El entrenador nos ayuda mucho y tenemos ideas mucho mejor definidas. Sabemos exactamente dónde está cada compañero, tanto en defensa como en ataque, y eso se notó en el partido de hoy y también en los últimos", contó.

Acerca de la ausencia de Cristiano, el delantero evitó profundizar. "Los asuntos externos no influyen en la importancia del partido de hoy. Queríamos ganar y lo hicimos", dijo.

Nuno Mendes fue otro que respaldó al técnico cuando fue consultado por la situación del delantero del Al Nassr. El lateral remarcó que cualquier resolución relacionada con Cristiano queda fuera de las funciones de los futbolistas. "Es un jugador de la selección nacional y estamos concentrados en lo que tenemos que hacer ahora y en lo que el entrenador quiere aportarnos. Estoy muy a gusto trabajando con él, tiene muchas ideas buenas para nuestro equipo y para realzar el talento que tenemos", expresó. "En cuanto al resto, no nos corresponde decidir. Estamos aquí para dar la bienvenida a cualquier jugador que se una a nosotros", agregó.

Renato Veiga, en cambio, terminó revelando otro detalle alrededor del caso. Al defensor le preguntaron por Cristiano en la zona mixta y explicó que recibió instrucciones para evitar el asunto. "Soy muy cercano a Cristiano y él sabe que siento mucho cariño por él. Me han dicho expresamente que no hable de esto", confesó.

Renato Veiga, Portugal | Eurasia Sport Images/GettyImages

Las declaraciones llegaron después de que Jorge Jesus ratificara su postura acerca de la gestión del plantel. El DT aseguró que no lamentaba sus palabras previas y sostuvo que las reglas se aplican de la misma manera para todos los futbolistas.

Portugal cerrará esta ventana internacional el domingo contra Noruega en el Estádio do Dragao. Será otro partido sin Cristiano y también el último compromiso antes de que Jesus explique públicamente, según prometió, su versión completa de lo ocurrido.

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