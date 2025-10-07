La supercomputadora de Opta predice la clasificación final de la Premier League tras la derrota del Liverpool

El Liverpool aprovechó el rápido declive del Manchester City y las lesiones de los Gunners para alzarse con el título de la Premier League la temporada pasada. Pero el equipo de Arne Slot, a pesar de su histórico derroche veraniego, tiene una dura batalla por delante si quiere retener su corona.

Un comienzo productivo en su defensa, con mucho dramatismo en los últimos minutos, hizo que se les quitara la etiqueta de "monstruos de la mentalidad", pero los Reds ahora han sucumbido con dos derrotas consecutivas en el último suspiro, cediendo así su puesto en la cima.

Chelsea v Liverpool - Premier League | Michael Steele/GettyImages

Los hombres de Slot se negaron a flaquear tras alcanzar la cima en la temporada 2024/25, y el Arsenal, que tiene un calendario prometedor tras un comienzo complicado, querrá demostrar una autoridad similar esta vez para romper el hielo.

Así es como la supercomputadora de Opta proyecta que se desarrollará la carrera por el título de la Premier League, tras la derrota del Liverpool por 2-1 ante el Chelsea.

Tabla de posiciones de la Premier League 2025/26 prevista por Supercomputadora

Pos. Equipo Puntos actuales Puntos esperados Posibilidades de ser campeón 1° Arsenal 16 77.11 44.23% 2° Liverpool 15 74.91 30.61% 3° Man. City 13 69.75 14.32%

El Liverpool seguía siendo el favorito de Opta tras su derrota ante el Crystal Palace, pero el Arsenal se ha convertido en el principal candidato de la supercomputadora para terminar en la cima.

Cuentan con una ventaja de un solo punto sobre el campeón, y Opta proyecta una carrera por el título imperfecta. Se espera que el Arsenal termine con poco más de 77 puntos, solo tres más que los que obtuvo como subcampeón la temporada pasada.

De hecho, 77 puntos sería la cifra más baja acumulada por un campeón de la Premier League desde el Manchester United (75 puntos) en la temporada 1996-97.

El Liverpool ahora está a punto de sumar casi 75 puntos, lo que significa que estaría a punto de conseguir su tercer título de la Premier League. A pesar de este pequeño margen, Opta estima que sus posibilidades de alzar el título son de tan solo el 30,61 %, frente al 44,23 % del Arsenal.

El Manchester City llegará tan lejos como Erling Haaland pueda llevarlos esta temporada, y podría ser hasta la tierra prometida, dado su buen momento de forma para comenzar la temporada 2025-26. Los Cityzens están a tres puntos del líder, pero no son ni de lejos un coloso. Se proyecta que sus imperfecciones los lleven a poco menos de 70 puntos, y Opta les da un 14,32% de posibilidades de recuperar su trono.

Puestos de UEFA Champions League

Pos. Equipo Puntos actuales Puntos esperados Posibilidades de UCL 4° Chelsea 11 61.53 31.08% 5° Crystal Palace 12 60.85 29.17% 6° Newcastle 9 58.71 22.13% 7° Bournemouth 14 57.65 17.77% 8° Tottenham 14 57.04 17.18% 9° Aston Villa 9 56.09 13.68

% 10° Brighton 9 55.19 11.49%

Hay tres equipos muy definidos, pero podría haber una batalla entre varios clubes por lo que podrían ser dos plazas más en la Champions League de la próxima temporada. Es probable que los cinco primeros de la Premier League se clasifiquen para la principal competición de clubes de la UEFA.

A pesar de su victoria sobre el Liverpool, Opta no considera al Chelsea un serio aspirante al título, pero la supercomputadora sin duda ve con buenos ojos sus posibilidades de terminar entre los cuatro primeros.

El Everton puso fin a la racha de 19 partidos invicto del Crystal Palace el domingo, pero Opta sigue siendo optimista sobre las Águilas de Oliver Glasner. Se espera que consigan su mayor cantidad de puntos en la historia de la Premier League y que, tras su campaña en la Conference League, participen en la Champions League la próxima temporada. Los 60,85 puntos esperados del Palace serían suficientes para conseguir el quinto puesto.

La computadora también ve con buenos ojos al Newcastle United a pesar de su lento comienzo, mientras que las cifras subyacentes poco convincentes del Tottenham Hotspur indican que se espera un descenso en algún momento. Se proyecta que Bournemouth juegue en Europa por primera vez, mientras que Aston Villa y Brighton & Hove Albion completan el top ten de Opta.

