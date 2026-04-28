La supercomputadora de Opta predice los clasificados de la Premier League a la UEFA Champions League

La lucha por la clasificación a la UEFA Champions League en la Premier League está entrando en su emocionante desenlace, y el lunes, el Manchester United dio un paso de gigante hacia su regreso a la máxima competición europea de clubes tras dos temporadas de ausencia: el equipo de Michael Carrick derrotó al Brentford por 2-1 y quedó a un paso de la clasificación a falta de solo cuatro partidos para el final de la temporada.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC.

La etapa bajo la dirección del entrenador interino Michael Carrick ha sido idílica para el United, que ha escalado hasta el tercer puesto de la clasificación, solo por detrás de los aspirantes al título, el Manchester City y el Arsenal.

La lucha por el título tendrá que esperar, pero regresar a la UCL siempre fue la principal prioridad de los Red Devils al inicio de la temporada, y ahora se encuentran en una posición inmejorable en la lucha por un puesto en la competición del próximo año.

Previews - UEFA Champions League Final 2025 | Michael Regan - UEFA/GettyImages

De hecho, el superordenador de Opta ha hecho su predicción de cómo se desarrollará la lucha por la clasificación a la Champions en lo que resta de la temporada de la Premier League, y la misión del United está prácticamente cumplida.

Tanto el Manchester City como el Arsenal ya tienen asegurada su plaza en la UEFA Champions League de la próxima temporada, pero Opta prácticamente garantiza que el Manchester United, el Liverpool y el Aston Villa ocuparán las tres plazas restantes, con una probabilidad superior al 97% de que estos tres equipos terminen por detrás de los aspirantes al título.

Solo tres puntos separan a los tres equipos, pero el Aston Villa y el Liverpool, empatados a 58 puntos en la cuarta y quinta posición, respectivamente, tienen una ventaja de ocho puntos sobre el Brighton, sexto clasificado, con solo 12 puntos en juego. Es fácil entender por qué el superordenador considera que la lucha por los cinco primeros puestos está decidida.

Solo los cinco primeros clasificados de la Premier League tienen garantizada su plaza en la UCL, por lo que podría pensarse que la lucha ya ha tenido un final decepcionante, pero no necesariamente es así.

Si el Aston Villa termina quinto, su posición actual, y además gana la Europa League 2025/26, donde actualmente es semifinalista, entonces el sexto clasificado de la Premier League también jugará la Champions League en la temporada 2026/27. Si este escenario se materializa, se avecina una emocionante batalla por la sexta y última plaza para la UCL entre más de media docena de equipos.

Aston Villa v Sunderland - Premier League | Harry Murphy - AVFC/GettyImages

A falta de cuatro partidos para el final de la temporada, solo cuatro puntos separan al sexto del duodécimo puesto en la tabla de la Premier League. Un sexto lugar garantiza la clasificación para la Europa League, pero si el Aston Villa lo consigue, el sexto puesto basta para la clasificación a la Champions League.

El Brighton ocupa actualmente la sexta posición tras ganar seis de sus últimos ocho partidos. Opta confía en que el equipo de Fabian Hürzeler se imponga con comodidad en la lucha por el sexto puesto, otorgándole casi un 50% de probabilidades frente a sus perseguidores.

El Bournemouth está a solo un punto del Brighton y no ha perdido en la Premier League desde el 3 de enero. Sin embargo, el sistema de predicción le da al equipo de Andoni Iraola poco más del 15% de probabilidades de terminar sexto.

Durante gran parte de la temporada, el Chelsea estuvo en plena lucha por los cinco primeros puestos, pero una racha nefasta de cinco derrotas consecutivas sin marcar provocó su caída en la tabla y el despido de su entrenador, Liam Rosenior. Ahora, el entrenador interino Calum McFarlane debe intentar salvar la temporada, pero Opta les da solo un 13,82% de posibilidades de arrebatarles el sexto puesto. La clasificación para la UEFA Champions League parece cada vez más improbable para los Blues, lo que podría tener consecuencias devastadoras a largo plazo.

Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi Final | Cameron Smith - The FA/GettyImages

El Brentford tuvo la oportunidad de arrebatarle el sexto puesto al Brighton, pero su derrota en Old Trafford fue un duro golpe. Ahora, las probabilidades de que las Abejas superen a tres equipos en la clasificación para alcanzar el sexto lugar son de tan solo un 6,68%, mientras que el Fulham, justo detrás, es el único otro equipo con más del 5% de probabilidades de terminar sexto, según Opta.

El Everton y el Sunderland se encuentran actualmente en la parte baja de la tabla, pero aún sueñan con competiciones europeas. Sin embargo, terminar sextos podría ser demasiado optimista, ya que Opta otorga actualmente al Everton un 3,46% de probabilidades y al Sunderland poco más del 1% de posibilidades de ascender del puesto 12 al sexto al final de la temporada.

En cualquier caso, los aficionados de estos equipos animarán al Aston Villa para que gane la Europa League. Si esto sucede, la lucha por el sexto puesto se decidirá por un final de infarto.

Equipo y posición Puntos actuales Puntos esperados % de chances 3. Manchester United 61 67 99.76% 4. Liverpool 58 63.95 97.08% 5. Aston Villa 58 64.29 97.63% 6. Brighton 50 56.44 3.99% 7. Bournemouth 49 54.51 0.40% 8. Chelsea 48 53.82 0.58% 9. Brentford 48 53.18 0.16% 10. Fulham 48 52.99 0.09% 11. Everton 47 52.32 0.00% 12. Sunderland 46 50.64 0.00%

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