Tras una temporada con más bajos que altos, el Real Madrid empieza a pensar y ver con cariño la campaña 2026/27, para la que tendrán que sumar grandes refuerzos y depurar una plantilla que, en la competencia actual, estuvo plagada de lesiones y rendimientos por debajo de la media. Si bien sigue con vida en la UEFA Champions League y persigue solamente por un punto al FC Barcelona en LaLiga, está claro que los rendimientos no han sido los esperados puertas adentro del Santiago Bernabéu.

En ese marco, SkySports informó que el Merengue buscará sumar a Rodri Hernández este mismo verano, seguramente desembolsando una gran cantidad de dinero por el ganador del Balón de Oro 2024. Cabe destacar que el mediocampista de la selección de España tiene contrato vigente con el Manchester City hasta el 30 de junio de 2027 y un valor de mercado estimado por Transfermarkt en 75 millones de euros.

Manchester City v Newcastle United - Carabao Cup Semi Final Second Leg | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Rodri llegó al Manchester City a cambio de 70 millones de euros en 2019, tras rendimientos brillantes vistiendo la camiseta tanto del Atlético de Madrid como del Villarreal. En total, lleva 283 partidos jugados con la camiseta de los Ciudadanos, en los que anotó 27 goles y repartió 32 asistencias. En la selección de España, integra las nóminas de la absoluta hace ya varios años, con 59 apariciones y dos títulos, una Eurocopa y una UEFA Nations League.

Su tanto más recordado, sin lugar a dudas, es el de la final de la UEFA Champions League 2022/23, que le dio la gloria al Manchester City tras años de intentarlo con inversiones multimillonarias para armar equipos soñados que compitan por la Orejona. Además de este preciado trofeo, ganó cuatro Premier League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y numerosos títulos en el medio local inglés.