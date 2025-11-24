La suspensión de Luis Díaz que le prohibirá jugar ante el Arsenal en la Champions League

Luis Díaz ya sabe cuál es su suspensión por haber realizado una dura entrada al lateral del PSG, Achraf Hakimi, durante la fecha pasada en la Champions League. De hecho, se ha confirmado que el extremo colombiano del Bayern Múnich no estará frente al Arsenal este miércoles.

Mundo Deportivo reveló que UEFA impuso una suspensión de tres encuentros (de Liga de Campeones) al atacante cafetero, a raíz de la tarjeta roja que vio en el citado duelo ante los parisinos. El máximo organismo europeo consideró que la falta sobre el marroquí en la primera mitad constituyó “juego brusco grave”, elevando la sanción más allá del castigo habitual de un partido.

La acción se produjo en los instantes finales del tiempo añadido cuando ambos futbolistas disputaban una pelota dividida. Hakimi trató de iniciar una transición ofensiva, pero Díaz se lanzó a cortar la misma y terminó impactando el tobillo derecho del canterano del Real Madrid, quien desde entonces no ha podido volver a competir.

La resolución llega en un momento muy bueno e importante para el Bayern, que se prepara para afrontar su visita al Arsenal en un choque clave por la clasificación a octavos de final de Champions, dado que quien gane prácticamente tendrá asegurado su boleto.

Por su parte, el sudamericano se ha convertido en pieza fundamental para el club bávaro, desde su llegada procedente del Liverpool por 70 millones de euros, al punto que ya suma 11 goles y cinco asistencias en apenas 17 cotejos entre todas las competiciones.

Sin dudas, la ausencia de Lucho Díaz versus Arsenal complica el panorama para el entrenador Vincent Kompany, puesto que tampoco contará con el también extremo Serge Gnabry, así que probablemente deba cambiar el dibujo táctico, a sabiendas de que incluso obtener un punto en un recinto tan duro como el Emirates Stadium, la casa del líder de la Premier League, puede ser un buen resultado.

