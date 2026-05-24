La tajante respuesta de Hansi Flick sobre Mourinho

El FC Barcelona cerró la temporada 2025/26 este sábado con una derrota por 3-1 en Mestalla contra un Valencia que todavía corría riesgos de perder la categoría. Por su parte, el Barça se consagró campeón hace algunas jornadas y no tenía ningún tipo de urgencia.

El gol del club catalán fue de Robert Lewandowski, que se despidió a lo grande. Luis Rioja, Javi Guerra y Guido Rodríguez le dieron el triunfo a los de Carlos Corberán.

En la conferencia de prensa posterior a la caída contra el equipo Che, el entrenador Culé, Hansi Flick, analizó el partido: "Esta derrota no empaña nuestra temporada, que termina con el título. Aceptamos el resultado porque el Valencia mereció ganar; se jugaba más. Cometimos errores fáciles tras el 0-1 y ellos los aprovecharon para marcar".

Además, fue consultado si está listo para enfrentar a José Mourinho, que será el próximo entrenador del Real Madrid tras la salida de Álvaro Arbeloa: "Sí, ¿por qué no? Es el entrenador del otro equipo y yo siempre estoy listo para enfrentarme a cualquiera", señaló restándole importancia al asunto. Seguramente los duelos entre estos dos entrenadores a lo largo de la próxima temporada sean espectaculares.

🟦🟥 Hansi Flick responde sobre Mou y la próxima temporada pic.twitter.com/Vzpplf98VI — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 24, 2026

Por último, habló sobre el Mundial 2026 y los pedidos de algunos futbolistas de, ya cumplido el objetivo, tener menos minutos para llegar en plenitud a la máxima cita del fútbol en Norteamérica el próximo mes: "Tenemos que entender que se acerca el Mundial y que eso es un sueño para cualquier futbolista. Es comprensible que los jugadores se hayan centrado un poco más en ese importante objetivo, y tengo que entenderlo".

A la espera de que se terminen de confirmar las convocatorias, el FC Barcelona le hará un aporte muy valioso a la Copa del Mundo en materia de futbolistas, con jugadores importantes para selecciones candidatas como España, Brasil, Francia, Inglaterra y Países Bajos.