La terrible estadística que confirma el pésimo presente de Santiago Giménez

Salvo algunas y contadas excepciones, la mayoría de los mexicanos que militan fuera de la Liga MX están firmando una temporada compleja. Algunos por temas de nivel no han podido competir dentro de lo esperado. Otros se han visto frenados por lesiones graves o continúas que interrumpe su regularidad.

Uno de los casos es el de Santiago Giménez. El delantero del Milán vive una etapa muy dura con el club que en su momento apostó por su fichaje para ser el goleador del futuro. La cosa no avanza dentro de lo esperado, el también atacante de la selección mexicana acumula un año sin marcar gol en Serie A.

Santiago Giménez 🇲🇽 cumplió un año sin marcar gol en la Serie A 🇮🇹. Si bien, estuvo lesionado cinco meses, desde su última anotación (vs Bologna - 9 mayo- 2025), ha disputado 15 partidos en la liga italiana en donde no pudo anotar.



Evidentemente, el estilo de juego y el mal… pic.twitter.com/nkcoKPc5Jy — Julio Rodríguez (@julioordz10) May 10, 2026

El pasado fin de semana, Giménez estuvo 60 minutos en cancha en el duelo donde el Milán fue derrotado por el Atalanta. El mexicano no pudo decir presente con gol, superando de esta forma los 365 días sin poder hacerse presente con una anotación en duelo liguero con el cuadro de la ciudad de la moda.

La última vez que el ex Feyenoord pudo marcar un tanto por Serie A, fue el nueve de mayo del año anterior. Aquella ocasión el rival en turno fue el Bologna y Giménez concretó frente al marco. Desde aquel entonces, sólo tiene un gol como profesional.

AC Milan v Atalanta BC - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Tras aquella noche en contra del Bologna, Santiago ha estado presente en sólo 15 partidos de Serie A con el Milán. El resto de las oportunidades ha estado fuera por temas de lesión. Ahora mismo, le quedan un par de juegos por delante para finiquitar su muy grave sequía frente el marco.

Incluso si Santiago encuentra la portería, parece que nada en su futuro ha de poder cambiar. Como se ha informado en este espacio, el Milán tiene definido darle salida de la plantilla al mexicano en el mercado de verano.