La terrible racha del Cruz Azul de Larcamón

El semestre de Cruz Azul está siendo doloso. Sobre todo en las más recientes semanas. El cuadro de la capital del país de mostrar los enteros para ganar tanto la CONCACAF como la Liga MX al mismo tiempo, a quedar eliminados de la primera sin presentar mucha resistencia, y caer hasta la cuarta plaza en la segunda.

El equipo está desarrollando un calidad de juego que no es ni la sombra de lo que fue su pico más alto de rendimiento. Dicha caída, también se refleja en los marcadores, pues dentro de La Noria han superado el mes sin victoria, no en el torneo local, ni en la competición internacional.

¡Que se cuide La Máquina! 😨



La marca negativa de Cruz Azul previa a la Liguilla https://t.co/9A6PrHD2IZ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 21, 2026

La última vez que los de la capital del país ganaron un juego oficial fue el 10 de marzo del año en curso. El club venció a los Rayados de Monterrey en el 'Gigante de Acero' en la ida de los octavos de final de la CONCACAF, una llave que a la postre se quedó en manos de Cruz Azul.

Desde tal fecha el club ha enfrentado 8 partidos oficiales en el lapso de 52 días. No han podido ganar uno sólo de ellos. Son seis empates y dos derrotas. En dicho período también se concreto la caída de la CONCACAF a manos del LAFC.

Cruz Azul v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Lo más increíble es que dicha sequía llegó luego de un período estelar del equipo. Hasta antes del duelo contra Pumas un 14 de marzo, Cruz Azul presentaba 12 juegos sin derrota. De dichos encuentros, el cuadro celeste ganó 10 cotejos, sólo empató en un par restantes.

Si el equipo quiere limpiar el semestre no hay otra forma que valga más que la de ganar el título de la Liga MX. Cualquier otro escenario será ruto del fracaso y de forma natural, cortará cabezas en el equipo.