La UEFA analiza sancionar a Raphinha tras sus declaraciones por la eliminación del FC Barcelona

Luego de la eliminación del FC Barcelona de la Champions League ante el Atlético de Madrid, Raphinha habló en zona mixta y calificó el encuentro como un "partido robado", además de cuestionar duramente el arbitraje.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Quality Sport Images/GettyImages

Un historial que no juega a favor

Sin embargo, no es la primera vez que la entidad que regula el fútbol europeo se enfrenta a declaraciones de este estilo. En 2019 Neymar Jr. fue sancionado con tres partidos tras criticas al árbitro luego de la eliminación del París Saint-Germain ante el Manchester United.

La UEFA no tolera cuestionamientos públicos que pongan en duda la integridad arbitral, incluso si se realizan fuera del campo de juego o en redes sociales.

"El arbitraje ha tenido muchos problemas. Fueron increíbles las decisiones que tomaron. El Atlético de Madrid hizo no sé cuántas faltas y no le mostraron ninguna amarilla. Quiero entender el miedo a que el Barcelona pase", expresó el brasileño.

Más allá de lo manifestado, otro foco de conflico fueron los gestos de Raphinha hacia la afición del Atlético de Madrid en el Metropolitano. El brasileño, que ni siquiera formó parte de la convocatoria, fue tomado por las cámaras realizando señas provocativas desde el campo de juego.

🚨 RAPHINHA TO ATLETICO MADRID FANS: "YOU'RE GOING HOME IN THE NEXT ROUND."@DAZNFootball pic.twitter.com/DZ4XAjBFP8 — Atletico Universe (@atletiuniverse) April 14, 2026

En caso de que la UEFA abra un expediente disciplinario, el extremo del Barcelona se expone a una suspensión en la próxima edición de la Champions League; esto implicaría perderse partidos importantes en el arranque de la competencia.

A su vez, desde el entorno del club blaugrana consideran que hubo fallos arbitrales que condicionaron el marcador a lo largo de la serie, aunque esa disconformidad explícita en reiteradas ocasiones no suele influir en las decisiones disciplinarias del organismo europeo.

Mientras se aguarda una definición oficial, el caso de Raphinha vuelve a poner en cuestionamiento el delicado equilibrio que hay entre la libertad de expresión de los futbolistas y los límites que impone el reglamento. En base a antecedentes recientes y un marco disciplinario un tanto gris, la resolución parece inclinarse hacia una posible sanción para el jugador culé.

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