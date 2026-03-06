La UEFA multa al Real Madrid tras el partido de Champions frente al Benfica

Un fanático realizó un gesto vinculado al nazismo en la grada del Real Madrid en la previa del partido con el Benfica y las cámaras de la televisión lo tomaron en vivo, con su expulsión inmediata del estadio antes incluso de que el árbitro de el pitido inicial del encuentro de vuelta entre el Merengue y las Águilas por el repechaje de la UEFA Champions League.

Horas después, el club capitalino emitió un comunicado contundente contra este hincha: "El Real Madrid comunica que ha pedido de manera urgente a la Comisión de Disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde se ubica la Grada de Animación, momentos antes de iniciarse el partido entre el Real Madrid y el Benfica".

Además, se refirieron al accionar institucional: "Este socio fue localizado por los miembros de seguridad del club instantes después de que apareciera en la retransmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad".

A pesar de la rápida acción del personal Merengue, la UEFA recogió el guante y fue implacable contra el club: multa de 15.000 euros y cierre parcial de 500 localidades del fondo sur del inmueble de Chamartín.

Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Helios de la Rubia/GettyImages

Esto se confirmó mediante un comunicado emitido por el propio organismo europeo: "El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) decide multar al Real Madrid CF con 15 .000 euros y ordenar el cierre parcial del estadio (es decir, 500 asientos adyacentes de la tribuna sur inferior) durante el próximo partido de la competición de clubes de la UEFA en el que el Real Madrid juegue como local, por el comportamiento racista y/o discriminatorio de sus aficionados".

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP