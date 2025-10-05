Es sabido que los clubes de la élite europea sufren en cada parón internacional debido a los partidos que afrontan sus figuras con sus respectivas selecciones, y en este caso será el Real Madrid el que esté particularmente atento a los partidos de la selección Argentina y la de Francia.

El mes pasado fue Hansi Flick el que disparó contra el equipo español por exigir a Lamine Yamal, mientras que en esta oportunidad el entrenador merengue fue el encargado de marcar la cancha en la previa de los encuentros internacionales.

En la conferencia de prensa posterior a la victoria ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu, Xabi Alonso dio detalles sobre el estado físico de Kylian Mbappé y Franco Mastantuono: "No podemos decir que no vaya a ir (Mastantuono a Argentina). A día de hoy tiene pequeñas molestias, pero tendrán que valorarlo en la selección".

Sobre el francés, dijo: "Veremos la evolución que tiene, esperemos que no vaya a más y que no sea muy grave. Si se complica no podrá jugar, pero ahora mismo no podemos decir nada".

🚑 Xabi Alonso dejó dudas razonables sobre si Mbappé y Mastantuono jugarán con sus selecciones.#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/4VeB0SJm8F — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 4, 2025

La selección francesa tendrá partidos de eliminatorias rumbo al Mundial 2026 frente a Azerbaiyán como local el próximo viernes y de visitante con Islandia el lunes 13. En la actual temporada, Kylian Mbappé está siendo la figura excluyente del Real Madrid, con 14 goles en diez partidos (nueve por LaLiga y cinco por UEFA Champions League).

Por su parte, los campeones del mundo jugarán dos amistosos en los Estados Unidos en esos mismos días: enfrentarán a Venezuela en Miami y a Puerto Rico en Chicago. Franco Mastantuono llegó proveniente de River Plate y se asentó de manera rápida en el Merengue, metiéndose en el once de Xabi Alonso en reiteradas oportunidades. Lleva nueve encuentros disputados y anotó su único gol frente al Levante.