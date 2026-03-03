La última información respecto de la lesión de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr

Cristiano Ronaldo volvió a encender las alarmas en la Saudí Pro League tras salir lesionado en el más reciente compromiso del Al-Nassr. El delantero portugués presentó un problema muscular durante el encuentro ante Al-Fayha, obligando a su sustitución inmediata.

La acción se produjo en una jugada de exigencia física, donde el atacante sintió molestias en la parte posterior del muslo. De inmediato, el cuerpo médico ingresó al campo y determinó que no podía continuar, generando preocupación en el entorno del club.

Horas después del partido, Al-Nassr confirmó el diagnóstico. Se trata de una lesión en el tendón de la corva, comúnmente conocida como problema en el isquiotibial. Aunque no se especificó el grado exacto, el club activó el protocolo de recuperación correspondiente.

La institución informó que Cristiano ya comenzó su proceso de rehabilitación bajo supervisión médica especializada. El objetivo es trabajar de forma progresiva, priorizando la correcta cicatrización muscular antes de cualquier reintegración parcial a los entrenamientos colectivos.

El comunicado también dejó claro que será baja hasta nuevo aviso. No se establecieron plazos oficiales para su retorno, entendiendo que este tipo de lesiones requiere prudencia, especialmente en un futbolista con alta carga competitiva durante la temporada.

Su regreso al campo dependerá cien por ciento de su progreso físico. El cuerpo médico evaluará sensaciones, respuesta muscular y tolerancia a la carga de trabajo antes de considerar una fecha tentativa para su reaparición en la Saudí Pro League.

El seguimiento será diario. Cristiano será evaluado día con día para monitorear evolución, inflamación y respuesta al tratamiento. Solo cuando los indicadores médicos sean favorables se permitirá aumentar la intensidad de las sesiones en campo.

La baja representa un golpe deportivo para Al-Nassr, que pierde a su principal referente ofensivo en un tramo clave del campeonato. Más allá de su cuota goleadora, Ronaldo aporta liderazgo y experiencia en cada jornada disputada.

Por ahora, la prioridad absoluta es su recuperación. Cristiano Ronaldo ya trabaja en su rehabilitación y su retorno dependerá exclusivamente del avance médico. El club apuesta por la cautela para evitar recaídas y garantizar un regreso competitivo y seguro.