La última vez que el Liverpool derrotó al Brighton en la FA Cup fueron finalistas

El Liverpool avanzó de ronda en la FA Cup de esta temporada luego de derrotar tres goles por cero al Brighton en Anfield, esto gracias a los tantos de Curtis Jones, Dominik Szoboszlai y Mohamed Salah y así buscarán repetir una hazaña conseguida en la temporada 2011/12 cuando también dejaron en el camino a su hoy rival.

El encuentro comenzó de forma semi lenta y fue hasta el minuto 42 que apareció Milos Kerkez después de un rebote que le favoreció en línea de fondo por la banda izquierda, ahí centró de primera y se encontró de buena manera con Jones, quien la empujó con potencia y colocación para derrotar a Jason Steele.

Ya en la segunda mitad, apenas once minutos después de reiniciado el encuentro, llegó el egipcio con su primer aporte de la noche en un pase de primera intención desde las afueras del área y ahí apareció el húngaro para marcar su décimo tanto de la campaña en todas las competencias.

Para cerrar la pinza llegó Mo provocando una pena máxima luego de una jugada individual dentro del área en la que Pascar Gross no pudo detenerlo de forma legal. El 'Rey' se enfiló y de pierna derecha convirtió el tercero de la noche, además de hacer su sexto aporte en seis partidos para la causa de los Reds.

La última ocasión que el Liverpool derrotó al Brighton en la FA Cup fue en la temporada 2011/12, ahí el equipo se encontraba bajo las órdenes de Kenny Dalglish y el marcador de aquel momento terminó seis goles por uno en su favor.

A la postre se midieron contra el Stoke City en ronda de cuartos de final y los derrotaron dos goles por uno, en semis edjaron en el camino al Everton por el mismo marcador y en la final se vieron las caras contra el Chelsea, a quienes no pudieron derrotar y fue así que se convirtieron en subcampeones del certamen.

