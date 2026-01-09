La verdad detrás de la relación entre el Manchester United y ​​Xavi Hernández

En las últimas semanas ha comenzado a circular con fuerza el nombre de Xavi Hernández como posible candidato para ocupar el banquillo del Manchester United, vacante tras la salida de Ruben Amorim.



Aunque por ahora no existe ninguna negociación avanzada, sí se reconoce que hay algo de verdad en los rumores, especialmente por la predisposición del propio entrenador, que vería con muy buenos ojos la oportunidad de dirigir en la Premier League.

Xavi se encuentra sin equipo desde mayo de 2024, cuando su etapa como técnico del FC Barcelona terminó de forma abrupta y controvertida. El excentrocampista regresó al club de su vida en noviembre de 2021, en pleno colapso financiero e institucional, asumiendo una responsabilidad enorme en uno de los momentos más delicados de la historia reciente blaugrana.

Luces y sombras en su etapa en el Barcelona

FC Barcelona v SSC Napoli: Round of 16 Second Leg - UEFA Champions League 2023/24 | Pedro Salado/GettyImages

Su primera temporada completa al frente del Barça fue exitosa en términos de resultados. Xavi conquistó la Supercopa de España y el título de Liga 2022-23, imponiéndose a un Real Madrid liderado por un Karim Benzema Balón de Oro. Aquel campeonato devolvió al Barcelona a la cima del fútbol español, pero también ocultó problemas estructurales que acabarían saliendo a la superficie.

La temporada siguiente fue muy distinta. Sin títulos, con un rendimiento irregular y con tensiones internas constantes, el proyecto fue perdiendo fuerza hasta que Xavi anunció su intención de marcharse en enero de 2024. Aunque la directiva le convenció para continuar, el desenlace fue inevitable y su despido se hizo oficial en mayo.

Xavi, listo para volver… y seducido por la Premier

FIFA World Cup 2026 Official Draw - Interviews with Legends | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Desde entonces, Xavi ha permanecido alejado de los banquillos, participando únicamente en partidos amistosos y actividades puntuales. Según Fabrizio Romano, el técnico se siente ahora “listo” para iniciar una nueva etapa y estaría muy abierto a aceptar un reto en la Premier League, una competición en la que “le encantaría trabajar”.

El Manchester United aparece como una opción atractiva para el entrenador catalán, especialmente tras la salida de Amorim. No obstante, el mismo informe subraya un detalle clave: no existe nada concreto ni avanzado entre el club y Xavi. Por el momento, todo el entusiasmo procede del entorno del técnico, no de Old Trafford.

Un encaje que genera dudas en Old Trafford

Y es precisamente ahí donde surgen las dudas. El regreso de Xavi al Barcelona parecía escrito en los libros de historia: era la continuación natural de una tradición futbolística iniciada por Vic Buckingham, desarrollada por Rinus Michels y elevada a mito por Johan Cruyff. Xavi, discípulo confeso de Pep Guardiola, se veía a sí mismo como un restaurador de ese legado.

Como dijo Guardiola en una ocasión:“Johan Cruyff pintó la capilla. Desde entonces, los entrenadores del Barcelona solo la restauran o la mejoran”. El problema es que Xavi estuvo demasiado centrado en restaurar el pasado, sin adaptarlo al presente.

Desde su llegada al banquillo blaugrana dejó claro su compromiso absoluto con el juego de posesión: “No podemos perder nuestro estilo de casa”, repetía. Sin embargo, ese modelo ya mostraba signos de agotamiento. El éxito de Guardiola nunca fue la imitación dogmática de Cruyff, sino la evolución constante de sus ideas.

Dominio estéril y dependencia del resultado

Los números reflejan esa contradicción. Durante sus dos temporadas completas, el Barcelona de Xavi fue el equipo con mayor posesión de LaLiga (64%), pero también uno de los menos incisivos en ataque posicional. El título liguero se sostuvo más en la eficacia de Lewandowski y en una defensa férrea que en una superioridad ofensiva clara.

La mitad de las victorias llegaron por un solo gol de diferencia, siendo el 1-0 el marcador más repetido. Un equipo dominante, sí, pero sin la capacidad de someter de forma sostenida a sus rivales.

El mayor error: no entender su propio rol

Quizá el mayor fallo de Xavi fue no comprender su papel en aquellos equipos legendarios del Barça. Como jugador, brilló interpretando espacios y ritmos que otros generaban. Como entrenador, exigía a sus futbolistas ver el fútbol como él lo veía.

“Pierdo la paciencia porque veo el pase, pero lo que creo que debería pasar no pasa”, confesó poco antes de anunciar su salida. Una frase que resume su frustración… y sus limitaciones como técnico en un entorno de máxima presión.

¿El Manchester United es el lugar adecuado?

Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Brett Patzke - WWFC/GettyImages

Xavi solía repetir que “el Barcelona es el club más difícil de entrenar del mundo”. Muchos técnicos que han pasado por Old Trafford tras Sir Alex Ferguson discreparían. El Manchester United vive atrapado entre su glorioso pasado y una identidad aún por definir.

El exjugador del United Gary Neville lo resumió con claridad tras la marcha de Amorim: “El Barcelona nunca va a cambiar por nadie. El United tampoco debería hacerlo”. Y añadió: “El club necesita un entrenador con experiencia, dispuesto a jugar un fútbol rápido, ofensivo, agresivo y entretenido”.

Una apuesta de alto riesgo

Xavi no ha demostrado, hasta ahora, la capacidad de implementar un estilo diferente en un club gigante anclado en su historia. Incluso en crisis, el Barcelona siempre tuvo un colchón competitivo que el United no posee. Amorim ya evidenció la temporada pasada lo bajo que puede caer el club inglés.

Por eso, aunque el nombre de Xavi seduce por prestigio y pasado, su fichaje podría convertirse en una apuesta tan romántica como peligrosa para un Manchester United que necesita certezas, no nostalgia.