LAFC vs San Diego: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la MLS 2025

Los Angeles Football Club reciben al San Diego FC en la correspondiente Jornada 31 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer.

El conjunto angelino es quinto lugar de la clasificación en la Conferencia Oeste con 41 unidades; mientras que, los sandieguinos son líderes de la misma conferencia con 53 puntos y tienen su lugar asegurado en los playoffs en la primer campaña de su historia.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será entre clubes de la misma conferencia previo a la Fecha FIFA.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega LAFC vs San Diego?

Ciudad: Los Angeles

Estadio: BMO Stadium

Fecha: domingo 31 de agosto

Horario: 22:45 horas (Estados Unidos), 20:45 horas (México), 04:45 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el LAFC vs San Diego en TV y streaming online?

Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional).

Últimos 5 partidos de LAFC

Rival Resultado Competición Dallas 1-1 E MLS New England 0-2 V MLS Chicago Fire 2-2 E MLS Tigres 1-2 V Leagues Cup Pachuca 1-1 E MLS

Últimos 5 partidos de San Diego

Rival Resultado Competición Portland 0-0 E MLS San Jose 1-2 V MLS Sporting 0-2 V MLS Mazatlán 0-2 V Leagues Cup Tigres 2-1 D Leagues Cup

Últimas noticias de LAFC

Top shelf from Sonny 🎯 pic.twitter.com/zZW7RsZuCI — LAFC (@LAFC) August 24, 2025

Heung-Min Son marcó su primer gol con el cuadro de Los Angeles ante el FC Dallas con lo que rescataron el empate a uno y conservaron su lugar en la clasificación.

Últimas noticias de San Diego

The biggest news on the internet today…



...LDLT has been called up to the @usmnt 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/qMU47NW6q8 — San Diego FC (@sandiegofc) August 26, 2025

Después de haber jugado la Copa Oro y mantenerse como una pieza fundamental en el cuadro de San Diego, Luca de la Torre volvió a ser convocado por la selección de Estados Unidos para afrontar los partidos amistosos de la Fecha FIFA de septiembre.

Posibles alineaciones de LAFC vs San Diego

LAFC: Hugo Lloris; Sergi Palencia, Nikosi Tafari, Eddie Segura, Ryan Hollingshead; Timothy Tillman, Igor Jesus, Marco Delgado; Nathan Ordaz, Heung-Min Son y Denis Bouanga.

San Diego: CJ dos Santos; Luca Bombino, Manu Duah, Christopher McVey, Franco Negri; Onni Valakari, Jeppe Tverskov, Luca de la Torre; Anders Dreyer, Corey Baird e Hirving Lozano.

Pronóstico SI

LAFC 2-1 San Diego.