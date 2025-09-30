La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse al Benfica

La UEFA Champions League 2025/26 celebra su Jornada 2 y el Chelsea buscará sanar sus heridas cuando reciba en casa al Benfica.

El conjunto londinense llega a la cita europea en un momento crítico, tras sufrir una dolorosa derrota por 1-3 ante el Brighton en la Premier League el pasado sábado y, sobre todo, con una enfermería que no para de crecer.

El entrenador Enzo Maresca confirmó la peor noticia: Cole Palmer, uno de sus jugadores más creativos, sufrió una lesión en la ingle y estará fuera de dos a tres semanas.

Su nombre se suma a una alarmante lista de bajas que incluye a figuras defensivas clave como Wesley Fofana, Levi Colwill, Tosin Adarabioyo y Benoit Badiashile, obligando al técnico a reconfigurar por completo su cuadro para el crucial partido de este martes.

La posible alineación del Chelsea vs Benfica para la Jornada 2 de la Champions League

POR: Robert Sánchez - El guardameta español será el encargado de aportar seguridad a una defensa mermada por las bajas. Su actuación será clave para mantener la calma y el orden desde el fondo.

LD: Malo Gusto - El lateral francés es una garantía por la banda derecha. Su velocidad y solidez defensiva serán puestas a prueba, pero su capacidad para sumarse al ataque ofrece una válvula de escape para el equipo.

DFC: Trevoh Chalobah - Ante la epidemia de lesiones en la zaga, Chalobah asume el rol de líder. Su experiencia y presencia física son indispensables para comandar una línea defensiva de circunstancias.

DFC: Axel Disasi - El francés está llamado a ser el compañero de Chalobah en la central. Su fortaleza en el juego aéreo y su contundencia en la marca serán necesarias para frenar a la delantera del conjunto portugués.

Chelsea v Brighton & Hove Albion - Premier League | Bryn Lennon/GettyImages

LI: Marc Cucurella - Dueño del carril izquierdo, su incansable recorrido le permite ser un pilar tanto en defensa como en ataque. Su energía será vital para un equipo que necesita mostrar carácter.

MC: Moises Caicedo - El ancla del mediocampo. Su impresionante capacidad de recuperación y su despliegue físico son el equilibrio de todo el equipo, encargado de cortar los avances rivales y proteger a la defensa.

MC: Reece James - Jugando como un interior, el capitán aporta liderazgo, potencia y una gran llegada desde segunda línea. Su versatilidad le permite ser una pieza fundamental en el esquema de Maresca.

ED: Estêvão Willian - Ante las bajas, el joven prodigio brasileño apunta a seguir con las oportunidades de oro. Su atrevimiento, regate eléctrico y habilidad en el uno contra uno son la apuesta por el talento puro para desequilibrar por la banda derecha.

FC Bayern München v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Danilo Di Giovanni/GettyImages

MCO: Enzo Fernández - El campeón del mundo es el cerebro del equipo. Jugando como enganche, su visión de juego, precisión en el pase y su capacidad para manejar los tiempos del partido son la esperanza para la creación ofensiva.

EI: Pedro Neto - Un extremo punzante y con gran capacidad para encarar. Su habilidad para generar diagonales y buscar el disparo lo convierten en un peligro constante por la banda izquierda.

DC: João Pedro - El brasileño será la referencia en punta. Su movilidad para salir del área, asociarse con sus compañeros y su olfato goleador serán cruciales para que el Chelsea pueda concretar sus oportunidades.

Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, Marc Cucurella

Mediocampistas: Moises Caicedo, Reece James

Mediapuntas: Estêvão, Enzo Fernández, Pedro Neto

Delantero: João Pedro

Los dirigidos por Enzo Maresca buscarán sobreponerse a las adversidades y hacerse fuertes en casa para conseguir una victoria que les devuelva la confianza.

Así se vería la formación del Benfica (4-4-2)

Portero: Anatoliy Trubin

Defensas: Amar Dedic, Antonio Silva, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl;

Centrocampistas: Dodi Lukebakio, Fredrik Aursnes, Richard Ríos, Andreas Schjelderup

Delanteros: Georgiy Sudakov y Vengelis Pavlidis.

