El Chelsea sigue con atención la recuperación de Cole Palmer y su técnico, Enzo Maresca, ha lanzado un mensaje claro a Thomas Tuchel: mejor no convocar al mediapunta para la próxima concentración de Inglaterra. El joven talento arrastra una lesión en la ingle que ya le hizo perderse dos partidos a inicios de temporada de la Premier League y, tras un breve regreso, sufrió una recaída que lo ha devuelto a la enfermería.

Desde Stamford Bridge se busca evitar a toda costa que Palmer tenga que pasar por el quirófano. Para ello, Maresca ha confirmado que el jugador será apartado de la competición durante al menos tres semanas, no tanto por la gravedad de la dolencia como por un plan de prevención diseñado para proteger a una de sus piezas más brillantes.

“Si ya está fuera y no va a jugar tres partidos con nosotros… pero no es mi decisión. Es una decisión para el equipo nacional”, declaró el italiano, dejando entrever su deseo de que Tuchel no fuerce la situación.

Enzo Maresca | James Gill - Danehouse/GettyImages

El seleccionador inglés, sin embargo, tiene sus propios intereses. Tuchel se prepara para confeccionar la lista definitiva de cara al Mundial del próximo verano y ha señalado en varias ocasiones a Palmer como uno de los futbolistas llamados a marcar diferencias. El problema es que apenas ha podido verlo en acción: solo 65 minutos disputados con Inglaterra desde que asumió el cargo en 2024. En marzo se perdió la convocatoria por molestias en el bíceps femoral y en septiembre volvió a quedar fuera debido a este contratiempo en la ingle.

La incógnita es ahora qué pesará más: la prudencia médica o la necesidad de pruebas antes de un torneo mayor. Mientras tanto, el Chelsea ha demostrado solvencia sin Palmer: ha ganado los tres partidos de esta temporada en los que no pudo contar con él. Esa estadística será puesta a prueba este sábado en Stamford Bridge frente a un Brighton siempre incómodo.

Lo cierto es que la salud del jugador parece estar por encima de cualquier otra circunstancia, pero el pulso entre club y selección podría agudizarse conforme se acerque el Mundial.