Lamine Yamal, a prueba en pleno Ramadán: tres partidos seguidos a las 16hs en LaLiga

En pleno tramo decisivo del campeonato, un detalle extradeportivo ha irrumpido en la actualidad del LaLiga. Lamine Yamal está cumpliendo el Ramadán y, por tanto, realiza ayuno diario desde el amanecer hasta la puesta de sol. Sin embargo, el calendario ha querido que el FC Barcelona dispute tres partidos consecutivos a las 16:00 horas, justo en el momento más exigente del día para quien no puede ni comer ni beber agua.

Las cuatro de la tarde representan uno de los puntos más duros del ayuno. El desgaste acumulado, la deshidratación progresiva y la exigencia física del fútbol de élite dibujan un escenario complejo para cualquier jugador, y más aún para un joven de 18 años que ya es determinante en el esquema azulgrana.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Lamine Yamal is fasting for Ramadan, but La Liga scheduled FC Barcelona to play THREE matches in a row at 4 PM.



This is the hardest time of the fast, when he can’t even drink water.



— @sport pic.twitter.com/fvj0yR4Giq — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 21, 2026

Desde el club se respira naturalidad. Lamine cuenta con el seguimiento del cuerpo médico y de los nutricionistas, que ajustan al milímetro su planificación alimentaria durante las horas permitidas. No es la primera vez que futbolistas musulmanes compiten en estas circunstancias, pero la coincidencia de tres encuentros seguidos en esa franja horaria ha reabierto el debate sobre la sensibilidad del calendario.

LaLiga, por su parte, establece los horarios atendiendo a criterios televisivos y organizativos, sin contemplar situaciones individuales. El reglamento no obliga a modificar partidos por motivos religiosos, aunque sí se han visto gestos puntuales de comprensión en otras competiciones.

Mientras tanto, Lamine responde como acostumbra: en el campo. Su talento, desparpajo y capacidad para decidir partidos no entienden de relojes. El desafío físico es evidente, pero también lo es su compromiso personal y profesional. En un Barça que pelea cada punto, el joven extremo vuelve a demostrar que su madurez va mucho más allá de su edad.