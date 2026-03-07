El Futbol Club Barcelona tuvo un arranque de partido complicado frente al Athletic Club en San Mamés, ya que no tuvieron pegada en la primera mitad, pero apenas arrancó el segundo tiempo de esta Jornada 27 de LaLiga y ya apareció Lamine Yamal, quien abrió el marcador con un portento de gol digno de su calidad.

El primer tiempo de este encuentro fue por demás ríspido y entrecortado, ninguna de las dos escuadras se hizo daño, a tal grado de que los blaugranas solo remataron en dos ocasiones, registro más bajo en una primera mitad en esta temporada, además de que se fueron sin disparos a portería, siendo esta la única ocasión en la que les sucede esto esta campaña.

Pero la historia no fue la misma en el segundo tiempo, ya que ahí apareció Lamine Yamal recibiendo un pase magistral de Pedri que cruzó casi todo el campo de izquierda a derecha, el juvenil español tomó la pelota, hizo un ligero recorte hacia el centro del área, fiel a su estilo, y disparó de izquierda para embocar la esférica en el ángulo y marcar el primero de la noche.

Con este tanto Lamine llegó a 19 goles esta campaña en todas las competencias, demás de sumar también 14 asistencias para un total de 33 participaciones en gol para la causa blaugrana. Además, este es el cuarto partico consecutivo marcando o asistiendo en cualquier torneo.