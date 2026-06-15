Lamine Yamal debuta con la selección española en un Mundial: ¿cómo le fue?

La selección española está en una encrucijada. Un partido que parecía a modo para empezar con el pie derecho ante Cabo Verde, se convirtió en un calvario frente a la portería pues el balón simplemente no entraba.

Al minuto 70', Lamine Yamal entró de cambio por su compañero de club, Gavi, esperando tener un buen desempeño y lograr el resultado para sumar tres puntos.

🔁 Doble cambio en la @Sefutbol:



🔺ENTRAN | Lamine Yamal y Mikel Merino

🔻SALEN | Gavi y Fabián Ruiz



🇪🇸 🆚 🇨🇻 | 0-0 | 69’#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/6yXZzMgpbo — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 15, 2026

Desde que entró tomó la banda derecha y su rival claramente supo que tenía que hacerle doble marca. Rápidamente habilitó a sus compañeros para crear una oportunidad que no pudo concretar Marcos Llorente.

Los 20 minutos más el agregado, no fueron suficientes para el que el joven pudiera marcar diferencia. Según las aplicaciones de resultados en vivo, la calificación final fue de 6.8, reflejo de una España inoperante no solo por Lamine, sino por todo el ataque de La Roja.