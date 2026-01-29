Lamine Yamal desvela la charla de Hansi Flick al descanso en el partido del FC Barcelona frente al Copenhague

El Barcelona selló su pase a octavos de la Champions League con una victoria por 4-1 ante rl Copenhague tras sufrir en la primera parte. Al término del primer tiempo el partido estaba 1-0 para los dinamarqueses, y tras el partido y la clasificación, Lamine Yamal reveló los detalles de la charla de Hansi Flick en el descanso del partido, donde el técnico alemán mostró su versión más exigente.

El atacante español develó que el entrenador fue tajante al recordarles la importancia del torneo: "Nos dijo que estábamos jugando la Champions y que no podíamos seguir así".

Desde un claro lugar de autocrítica, Lamine admitió que el equipo no estaba a la altura del compromiso: "Nos jugábamos la clasificación y no estábamos dando el 100%".

Tras el descanso, Yamal resultó decisivo para cambiar el rumbo del partido.

Al inicio del complemento, Dani Olmo filtró una pelota por el costado izquierdo que dejó a Yamal frente al arco y le cedió el balón con el exterior de su bota izquierda a Lewandowski, que solo tuvo que empujarla para empatar.

Ese gol impulsó definitivamente al Barça y en un lapso de apenas seis minutos, el joven talento sentenció el encuentro con un disparo que, tras una desvío fue el 2-1. Seis minutos después, su centro encontró el pecho de Lewandowski y ante el cobro del penalti convertido con frialdad por Raphinha amplió al 3-1 la ventaja. A poco del final, Marcus Rashford marcó el 4-1 final con un gol de tiro libre.

La charla tuvo esa reacción inmediata buscada ante la falta de intensidad mostrada en la primera mitad del encuentro y la encontró: el Barcelona mejoró y jugó un gran segundo tiempo, logrando dar vuelta el marcador y el 4-1 final para meter al equipo en el top 8 y en los octavos de final de la Champions League.

