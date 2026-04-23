Lamine Yamal dice adiós a la temporada con el FC Barcelona

Malas noticias para el FC Barcelona y para Lamine Yamal que no volverá a jugar esta temporada con el club azulgrana. El jugador ha sido sometido esta mañana a las correspondientes pruebas médicas tras lesionarse en el partido frente al Celta de Vigo.

COMUNICADO MÉDICO



Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.



El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está… pic.twitter.com/ckPJM8K3pZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 23, 2026

“Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”, informaron los servicios médicos del Barcelona.

A pesar de que el club no ha informado del tiempo exacto de baja, se estima que Yamal esté fuera de los terrenos de juego entre 4 y 5 semanas, por lo que no llegará a tiempo para jugar los últimos partidos de LaLiga.

El Barcelona cerrará la temporada 2025/26 el próximo 24 de mayo frente al Valencia en Mestalla.

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