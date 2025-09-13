Lamine Yamal es baja para el partido de mañana contra el Valencia

Hansi Flick confirmó en rueda de prensa que el FC Barcelona no podrá contar con Lamine Yamal en el partido de este domingo frente al Valencia. El técnico azulgrana fue tajante al explicar los motivos de la ausencia del joven talento, señalando directamente a la gestión de la Selección Española durante el último parón internacional.

“Lamine Yamal no estará disponible. Se fue con la selección con dolor y no entrenó. Le dieron analgésicos para jugar. Tenían como mínimo tres goles de ventaja en cada partido y jugó 73 minutos y 79, y entre los partidos no pudo entrenar. Eso no es cuidar al jugador. Estoy muy triste con esto”, lamentó Flick ante los medios.

Las declaraciones del técnico alemán suponen un golpe directo a Luis de la Fuente y su cuerpo técnico, a quienes acusa implícitamente de haber forzado al futbolista de 18 años en compromisos que, a su juicio, no exigían tanto desgaste. Yamal regresó a Barcelona con molestias y sin ritmo de entrenamientos, lo que finalmente lo deja fuera de la convocatoria para el encuentro liguero.

El Barça pierde así a una de sus piezas más determinantes en ataque para un duelo clave, mientras Flick reclama mayor responsabilidad a la Federación Española en la gestión de jóvenes futbolistas que acumulan muchos minutos de competición. El caso abre un debate más amplio sobre la protección de las grandes promesas del fútbol, especialmente en una temporada exigente tanto a nivel de clubes como de selecciones.