Lamine Yamal es desconvocado para jugar contra Georgia y Turquía y hace explotar a Luis De La Fuente

Hay escándalo e indignación en la Federación Española de Fútbol, porque han tenido que desconvocar a nada más y nada menos que Lamine Yamal de cara a los dos partidos que se le vienen a La Roja ante Georgia y Turquía.

Este no es el primer cruce entre la RFEF y el club FC Barcelona, ya que todo comenzó cuando en septiembre, Flick, entrenador del Barcelona, acusó a De La Fuente de no proteger al jugador. En esta ocasión, debido a un tratmiento que se realizó el jugador por orden del club, no le permite estar con España ya que amerita entre 7 y 10 días de reposo.

Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana. Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días.



Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria.



Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación.

Siguiendo esa tónica, el que habló con total incredulidad sobre la situación fue De La Fuente:

“Estoy conmocionado nunca antes había vivido una situación así, y no creo que sea normal en absoluto”, y agregó: “Todo el mundo se sorprende, no sabes nada, no te llega ninguna noticia y no sabes ningún detalle, y de repente te lo cuentan".

Vale recordar que en la fecha FIFA anterior, ante Georgia y Bulgaria, tampoco estuvo, pero al regreso con el Barsa, Yamal jugó ante el Girona, también ante el Olympiakos, el Real Madrid, el Elche, el Brujas y el Celta el último fin de semana, incluso marcando un gol en la victoria 4-2 en Balaídos.

