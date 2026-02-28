El Barcelona se impone 3-1 al Villarreal en el Spotify Camp Nou, en duelo correspondiente a la jornada 26 de LaLiga. El conjunto blaugrana está defendiendo el liderato ante el tercer lugar de la clasificación gracias a un doblete de Lamine Yamal. La joya culé apareció en los minutos 28, 37 y 69 para encaminar el triunfo parcial y, de paso, firmar un récord histórico en las cinco grandes ligas de Europa.

De acuerdo con datos de Opta, el atacante blaugrana acumula 27 goles en 95 partidos de LaLiga y se convirtió en el primer futbolista del siglo XXI en alcanzar la barrera de los 25 tantos antes de cumplir 19 años en cualquiera de las cinco grandes ligas de Europa: LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1 y Bundesliga.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-VILLARREAL | MANAURE QUINTERO/GettyImages

El extremo derecho de 18 años atraviesa una temporada sobresaliente, pese a que tuvo un inicio incierto tras una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante varias jornadas. En la presente campaña, Lamine Yamal registra 18 goles y 14 asistencias en 34 partidos disputados en todas las competiciones (LaLiga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España), consolidándose como una de las grandes figuras del equipo.

Los grandes números de Flick al llegar a 100 partidos con el Barcelona

Este compromiso también tiene un significado especial para Hansi Flick, ya que alcanzó la cifra de 100 partidos al frente del Barcelona en todas las competiciones, con un balance de 74 victorias, 9 empates y 16 derrotas.

FC Barcelona v Villarreal - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Con estos números, el técnico alemán podría convertirse en el segundo entrenador con más triunfos en sus primeros 100 encuentros en el banquillo blaugrana, solo por detrás de Luis Enrique, quien firmó 80 victorias.