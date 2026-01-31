Lamine Yamal iguala récord goleador de Kylian Mbappé antes de los 19 años

El Futbol Club Barcelona continúa encendido en este arranque del 2026 y en su partido contra el Elche FC en esta Jornada 22 de LaLiga, Lamine Yamal ya los adelantó y logró así igualar un récord goleador antes de cumplir los 19 años.

El juvenil canterano blaugrana aprovechó un pase de Dani Olmo que llegó desde el medio campo propio y terminó en los pies de Lamine en los linderos del área, ahí aprovechó la salida de Iñaki Peña y con un drible digno de su calidad, se lo quitó de encima para marcar el primer tanto del encuentro.

Con 23 goles en 91 apariciones en LaLiga, Lamine Yamal iguala el récord de más goles anotados por un futbolista menor de 19 años en las cinco principales ligas europeas durante el siglo XXI, una marca que pertenecía a Kylian Mbappé, quien consiguió 23 goles en 54 encuentros.

Además el mediocampista español ha logrado marcar contra el Oviedo, Villarreal, Betis, Alavés, Celta, Elche en la primera ronda y Mallorca, mientras en dichos partidos cuando marca Yamal su escuadra no ha perdido un solo punto, solo contra el Rayo que ahí empataron el encuentro.

La joya del Barcelona, decidida a hacer méritos para competir por el Balón de Oro pese a su corta edad, acumula 13 goles y 13 asistencias en todas las competiciones durante la temporada 2025/2026. Aun cuando se ha perdido algunos compromisos por pubalgia, Yamal sigue demostrando jornada a jornada que no es una promesa a largo plazo, sino una realidad consolidada en la élite.