Lamine Yamal lanza el dardo a Mbappé: “Somos los dos mejores, pero yo merezco el Balón de Oro”

Estamos a poco más de un mes de que se lleve a cabo la ceremonia por el Balón de Oro 2026, en donde se reconocen a las grandes estrellas del fútbol mundial por su desempeño individual, principalmente, aunque también se toma en cuenta cómo sus brillantes actuaciones colaboraron para la obtención de triunfos colectivos.

Los nombres de Lamine Yamal y Kylian Mbappé no solo figuran en la lista de los nominados, sino que aparecen como dos de los grandes favoritos para ganarlo. Ambos, con un futuro brillante por delante, ya han sido campeones del mundo con sus respectivas selecciones y son las principales figuras de los dos clubes más importantes del planeta: el Real Madrid y el FC Barcelona.

TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESP | FRANCK FIFE/GettyImages

Recientemente, Lamine Yamal, famoso por hacerse notar tanto en la cancha, con jugadas y goles delirantes, como fuera de ella, a través de declaraciones que siempre dan de qué hablar, lanzó una de esas ''bombas'' que quedarán para el recuerdo.

Kylian Mbappé y yo, somos los dos mejores del mundo. Pero creo que yo soy el que merece ganar el Balón de Oro. Lamine Yamal.

¿Soberbia o confianza en sí mismo?

FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Quality Sport Images/GettyImages

La forma de ser de Lamine Yamal, ha desatado un nuevo debate en redes sociales. Por un lado, están quienes consideran su actitud como arrogante y poco profesional. Lo comparan con Lionel Messi, por ejemplo, quien, a pesar de haberlo ganado todo, siempre se mostró muy sencillo frente a las cámaras.

No obstante, también están los que lo defienden. Ven en él un ejemplo puntual de lo importante que es creer en uno mismo para aspirar a brillar y convertirse en referente dentro de una industria tan competitiva, como lo es la del fútbol.

Existe también un tercer punto de vista. Gente que aplaude el modus operandi de la estrella del FC Barcelona por el simple hecho de brindar polémica y sabor más allá del juego. Ellos entienden el fútbol como un espectáculo, un medio de entretenimiento... ¿y a quién no le resultan entretenidos los tipos como Lamine Yamal?

MÁS NOTICIAS SOBRE EL BALÓN DE ORO