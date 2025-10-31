Lamine Yamal no será operado y estará a disposición de Hansi Flick

El FC Barcelona y el joven delantero Lamine Yamal han decidido no proceder, por el momento, con una cirugía para tratar el problema de pubalgia que el jugador arrastra desde hace varias semanas. Sin embargo, la situación continúa bajo observación médica, y el club no descarta recurrir a una intervención si las molestias persisten.

De acuerdo con información publicada por Diario Sport, tanto el entorno del futbolista como el cuerpo médico del Barça han evaluado distintas opciones para manejar el malestar sin acelerar de forma imprudente su proceso de recuperación. Hasta ahora, se ha optado por un tratamiento conservador que permita al jugador seguir compitiendo, aunque deberá hacerlo con ciertas molestias físicas.

“Si las molestias continúan en las próximas semanas, la posibilidad de cirugía comenzará a ser analizada por Lamine, su entorno y el Barça”, señala el medio catalán. Además, Sport informa que se realizaron consultas externas para comprender cómo una operación podría ayudar a resolver el problema, pero, por el momento, no existe una decisión definitiva.

Lamine, de apenas 17 años, ha sido una de las piezas más destacadas del equipo en la actual temporada. Su rendimiento ha sido clave para el conjunto dirigido por Hansi Flick, a pesar de su corta edad y de los problemas físicos que lo han limitado parcialmente. El club valora su compromiso y profesionalismo por continuar jugando a pesar del dolor, aunque la prioridad seguirá siendo preservar su salud y evitar complicaciones mayores.

El Barcelona vigila muy de cerca la evolución del futbolista y su respuesta a los tratamientos. En las próximas semanas se evaluará nuevamente su condición para decidir si es necesario dar un paso más agresivo en su recuperación.

Por ahora, Lamine Yamal continuará disponible para los próximos compromisos del equipo, pero con precaución y bajo un control médico constante.