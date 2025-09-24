Lamine Yamal quiere jugar contra el PSG en Champions y tiene un plan para conseguirlo

Tras la ceremonia del Balón de Oro, Lamine Yamal no ve la hora de volver a las canchas. La estrella del FC Barcelona cuenta con la participación del personal médico para poder llegar al cruce ante el PSG, que se jugará el 1 de octubre.

¿Posibilidad real o utopía? La pregunta se plantea claramente para Lamine Yamal : ¿Podrá regresar a tiempo y en forma para desafiar al FC Barcelona en la Champions League? Según Mundo Deportivo, el internacional español está haciendo todo lo posible para lograrlo. Su objetivo inicial sería entrar como suplente contra la Real Sociedad este domingo. Se dice que el extremo derecho español está demasiado cerca de desafiar al Oviedo este jueves.

Yamal no entrenó con el equipo esta semana y aún no ha aparecido con el equipo blaugrana este miércoles. Con una o dos sesiones de entrenamiento, podría lograr entrar en la convocatoria del domingo ante los de Donostiarra. De lograrlo, la máquina de 18 años volvería a la normalidad para el gran partido contra el PSG el miércoles, en lo que sería su primera titularidad luego de obtener el premio Kopa y perder el Balón de Oro ante Ousmane Dembele.

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Yamal tuvo un buen comienzo de temporada antes de su lesión. Venía de un gran comienzo de temporada con el Barça. En tres partidos, el deslumbrante zurdo del Barcelona había marcado dos goles y dado tres asistencias. Su impresionante debut se vio truncado por una lesión púbica durante un entrenamiento.

Sin él, el Barcelona aguantó, consiguiendo tres victorias sin contratiempos, incluyendo un 2-1 contra el Newcastle en la Champions League, para iniciar su camino en la conquista de la Orejona con el pie derecho.

