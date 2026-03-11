Lamine Yamal sigue haciendo historia en la Champions League y bate un nuevo récord

La irrupción de Lamine Yamal en el fútbol europeo sigue sumando capítulos históricos. El joven delantero del FC Barcelona alcanzó un nuevo récord en la UEFA Champions League al convertirse en el futbolista más joven en disputar 30 partidos en el torneo más importante del continente.

El atacante español logró esta marca con apenas 18 años y 240 días, superando el registro que hasta ahora pertenecía al mediocampista del Paris Saint‑Germain, Warren Zaïre‑Emery, quien había alcanzado esa cifra con 19 años y 227 días.

Cuando las papas queman, Lamine Yamal asume la responsabilidad 🍟 pic.twitter.com/YWnKhWBuvg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 10, 2026

Un récord que llegó con un gol decisivo

La noche fue aún más especial para el joven talento culé. En el encuentro disputado en el estadio St James’ Park, casa del Newcastle United, Yamal apareció en el momento más oportuno.

Cuando el partido parecía escaparse, el extremo marcó un gol en tiempo de descuento que permitió al Barcelona rescatar un empate agónico. El tanto no solo tuvo valor deportivo para el equipo, sino que terminó coronando una jornada histórica para uno de los futbolistas más prometedores del fútbol mundial.

Desde su debut en la Champions siendo aún menor de edad, Yamal se convirtió en una pieza cada vez más habitual dentro del esquema blaugrana, acumulando minutos y protagonismo en una competencia que suele exigir experiencia.

Una marca que lo pone junto a nombres históricos

Al alcanzar los 30 partidos en Champions con el Barcelona, Yamal también igualó la cifra total que lograron algunos jugadores históricos del club en la competición.

Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Sports Press Photo/GettyImages

Entre ellos aparecen figuras como Hristo Stoichkov y Ousmane Dembélé, quienes también cerraron su participación europea con el conjunto catalán con ese mismo número de encuentros.

Más allá de las comparaciones, lo que destaca es la precocidad con la que el joven delantero ha conseguido esta marca. Mientras otros futbolistas tardaron varias temporadas en alcanzar esa cantidad de partidos, Yamal lo logró antes de cumplir los 19 años.

Con talento, continuidad y cada vez más peso en el equipo, el atacante sigue escribiendo su propia historia en el fútbol europeo. Y si algo queda claro, es que sus récords apenas parecen estar empezando.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP