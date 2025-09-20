Lamine Yamal y Pau Cubarsí son las ausencias destacadas en la última sesión antes del partido contra el Getafe

El FC Barcelona afronta el choque liguero contra el Getafe con dos ausencias de peso en la última sesión de entrenamiento. Lamine Yamal y Pau Cubarsí no se ejercitaron con el resto del grupo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, por lo que todo apunta a que serán bajas prácticamente confirmadas para el encuentro.

En el caso del joven central, las molestias en la rodilla que arrastra desde el compromiso de Champions League le han impedido entrenar con normalidad. El club mantiene prudencia con su evolución y no quiere forzar su regreso antes de tiempo, consciente de la importancia de Cubarsí en la zaga azulgrana pese a su corta edad.

🚨🚨 | Cubarsí tiene molestias en la rodilla tras el partido contra el Newcastle y no entrenó hoy. Balde, Lamine y Gavi también estuvieron ausentes. @marca pic.twitter.com/OSKlXLT0dp — S P I D E R C U L E (@spidercule) September 20, 2025

Por su parte, la situación de Lamine Yamal también invita a la cautela. La semana pasada, el técnico Hansi Flick ya fue claro al respecto: el canterano no volverá a competir hasta estar al cien por cien de sus condiciones físicas. Tras varios días en el dique seco, el extremo de 18 años sigue sin incorporarse a la dinámica del grupo, lo que complica su disponibilidad para el duelo de este fin de semana.

A la espera de que Flick comparezca en rueda de prensa para ofrecer la lista definitiva y confirmar el estado de sus jugadores, la realidad es que el Barça tendrá que encarar el compromiso frente al Getafe sin dos de sus jóvenes más determinantes. Una baja doble que obliga al técnico a buscar alternativas en defensa y ataque.