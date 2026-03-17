Laporta asegura que pronto podrán anunciar la renovación de Flick como entrenador del FC Barcelona

Buenas noticias para la afición del FC Barcelona. Joan Laporta, que el pasado domingo ganó las elecciones a la presidencia del FC club, pasó por los micrófonos de RAC1 y comentó que Hansi Flick está a punto de firmar una extensión de su contrato con la entidad azulgrana.

"La intención que tenemos todos es renovar. Acaba en el 2027 y siempre queremos que trabaje con un año más de contrato por delante. Hansi también está a favor. Vamos a anunciar su renovación lo antes posible porque creemos que es lo mejor", señaló el presidente electo.

Laporta, se deshizo en elogios hacia el técnico alemán: "Hansi respeta mucho el estilo genuino del Barça y aporta variantes de un profesional de exigencia máxima. Ha hecho que el equipo funcione con los mismos jugadores que no funcionaban antes. Ha dado un impulso al equipo por su claridad a la hora de exponer lo que piensa".

🎙️Joan Laporta:“Pronto anunciaremos la renovación de Flick, hasta 2028. Hansi ya ha aceptado.” ✍🏼🔐



Declaró el presidente a RAC1 hace minutos. pic.twitter.com/M5ad9z9jWL — Orgullo Culé (@Orgullo_FCB) March 17, 2026

"Está muy a gusto en la ciudad y en el club. Lo tiene todo organizado aquí y me encantaría que estuviese los próximos cinco años. Por ahora, lo prorrogaremos un año más", añadió.

Además, señaló que Deco y Rafa Yuste serían los encargados de negociar y firmar la renovación del técnico.

Precisamente sobre el portugués, Laporta manifestó su deseo de que también renueve y se quede en el Barcelona: "Me gustaría que Deco siguiera. Hace un trabajo extraordinario y hacen un tándem muy bueno con Flick. Se llevan muy bien personalmente y también profesionalmente y eso no es fácil porque los dos saben mucho de fútbol. Espero que Deco esté de acuerdo en continuar. Creo que sí. Deco es más reservado e introvertido. Sufre muchop con su trabajo, pero le gusta y debe seguir. Estamos muy bien con los dos y nos van a traer éxitos", concluyó.

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