Laporta celebra los títulos del FC Barcelona y destaca el trabajo de Flick

Luego de conquistar LaLiga y la Supercopa de España, el FC Barcelona celebró junto jugadores, dirigentes y cuerpo ténico en una cena realizada en el restaurante Casanova Beach Club; tras los festejos, el presidente del blaugrana, Joan Laporta, dejó en claro que ya empiezan a enfocarse en el próximo desafío competitivo.

Barça is in good hands. 🏆 pic.twitter.com/jI3QvY3tnk — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 20, 2026

En su declaración, destacó especialmente la figura de Hansi Flick. El entrenador asumió el mando del equipo en una temporada de reconstrucción y logró devolverle competitividad al conjunto catalán. Según el mandatario, el técnico atraviesa este momento con entusiasmo y convencido de que todavía hay margen para seguir creciendo.

El respaldo total a Flick

Laporta aseguró que Flick está “súper ilusionado por lo que viene” y remarcó el vínculo que logró construir con el plantel. En esa misma línea, considera que el alemán fue una pieza fundamental para recuperar la identidad futbolística del equipo y potencias a varios juveniles que hoy son protagonistas.

Además, valoró el trabajo conjunto entre el cuerpo técnico y la dirección deportiva encabezada por Deco. Para el presidente, la planificación deportiva será clave en un mercado de pases en el que el Barcelona buscará mantener el nivel competitivo sin perder estabilidad económica.

Una temporada más exigente

Más allá de la satisfacción por los títulos obtenidos, el Laporta reconoció que la próxima campaña será todavía más complicada y que el equipo deberá sostener la presión de competir al máximo nivel tanto en España como en Europa.

“El nivel de exigencia va a subir”, expresó. Además, según explicó, los futbolistas entienden el peso que implica representar al Barcelona y son conscientes de que pueden dejar una marca importante en la historia reciente del club.

Ceremony To Present The Championship Trophies Won By Fc Barcelona | Europa Press Sports/GettyImages

Mientras el equipo se prepara para disputar el último partido de LaLiga ante el Valencia en Mestalla, puertas adentro ya comenzó a llevarse a cabo el trabajo que apunta a la próxima temporada. La continuidad del proyecto deportivo de Flick, posibles incorporaciones y la consolidación de varios juveniles serán algunos de los temas centrales en los próximos meses.

Con el entrenador respaldado por la dirigencia y un plantel que recuperó confianza, en el Barcelona creen que este puede ser apenas el inicio de un nuevo ciclo ganador.

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