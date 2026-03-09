Laporta responde a las declaraciones de Xavi sobre Leo Messi

A pocos días de las elecciones del 15 de marzo, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, volvió a referirse al caso de Lionel Messi y a su salida del club. Durante el primer debate electoral organizado por el Grupo Godó, el dirigente negó haber prometido públicamente la continuidad del astro argentino en 2021 y explicó los motivos que impidieron su regreso dos años más tarde.

El homenaje pendiente para Messi

Laporta aseguró que el Barcelona mantiene la intención de rendirle un reconocimiento al máximo ídolo de su historia una vez finalicen las obras del estadio. La idea contempla un partido homenaje y una estatua para el campeón del mundo, como gesto de agradecimiento por su legado en el club.

“Queremos hacerle una estatua y organizar un partido homenaje cuando el estadio esté terminado”, explicó el presidente, dejando claro que, aunque Messi no forme parte del actual proyecto deportivo, el club busca mantener un vínculo institucional con el jugador.

Leo Messi Press Conference | Europa Press Sports/GettyImages

El dirigente también repasó las conversaciones que existieron para un posible regreso del capitán argentino en 2023. Según explicó, el primer acercamiento surgió a partir de una conversación con el entonces entrenador Xavi Hernández, quien le transmitió que Messi contemplaba la opción de volver al club.

Sin embargo, la decisión final se inclinó hacia Estados Unidos. Laporta reveló que en mayo de ese año habló con Jorge Messi, padre y representante del jugador, quien le explicó que el entorno del futbolista prefería evitar la presión que implicaría regresar al Barcelona. Poco después, el rosarino terminó firmando con el Inter Miami CF.

Además, Laporta recordó que la salida original del jugador en 2021 estuvo marcada por las restricciones económicas del club, que impidieron renovar su contrato pese al acuerdo que ambas partes intentaban cerrar.

El cruce con Víctor Font

Las declaraciones del presidente generaron una respuesta inmediata del candidato opositor Víctor Font, quien cuestionó la credibilidad del actual mandatario y defendió la versión que anteriormente había expresado Xavi.

🚨🚨🎙️| Xavi: "Leo Messi's signing to Barça in 2023 was DONE after the World Cup."



"Laporta isn’t telling the truth. Leo was already signed. In January 2023, after he became world champion, we got in touch and he told me he was excited about returning, and I saw it happening. We… pic.twitter.com/4i4bb6fXXL — CentreGoals. (@centregoals) March 9, 2026

Font aseguró que, con el tiempo, el propio Messi dará su versión de lo sucedido y criticó la idea de cerrar la polémica con un homenaje. Según el empresario, la ruptura con el argentino dejó una herida profunda en el club y en los socios.

En ese sentido, recordó que el Barcelona pertenece a sus más de 150.000 socios y consideró que la salida del capitán argentino, sumada a otras decisiones institucionales, marcaron negativamente el actual mandato. Mientras tanto, el debate sobre el legado de Messi y su relación con el club sigue siendo uno de los temas más sensibles en la previa de las elecciones.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP