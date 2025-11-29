El FC Barcelona aún no ha terminado de digerir el contundente 3-0 encajado en Stamford Bridge. La derrota ante un Chelsea muy superior dejó tocado al equipo, pero quien más ha sufrido las consecuencias mediáticas ha sido Ronald Araujo. El central uruguayo, expulsado en un momento clave del partido, ha recibido una oleada de críticas que ha desatado un debate intenso sobre su rendimiento en las grandes noches europeas. En medio de ese clima adverso, Joan Laporta ha decidido alzar la voz para proteger a uno de los futbolistas más importantes del vestuario.

El presidente del Barça quiso enviar un mensaje rotundo de respaldo hacia el defensa. “Quiero defender a Araujo y animarlo. Ha recibido muchísimas críticas y no es justo. Él lo da absolutamente todo en el campo”, afirmó Laporta, visiblemente molesto por el señalamiento que ha recaído sobre el jugador. Para el mandatario, la expulsión no puede eclipsar el compromiso innegociable que siempre ha mostrado el uruguayo desde que viste la camiseta blaugrana.

Araujo, un futbolista que se ha ganado el respeto del club por su liderazgo, su entrega y su capacidad para sostener al equipo atrás, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su etapa en el Barcelona. Su expulsión alimentó la frustración tras una noche en la que el Chelsea fue muy superior, pero Laporta insiste en que no es momento de buscar culpables individuales.

El presidente quiso reforzar ese mensaje: “Debe superar este momento. Yo le digo que estamos con él: ganamos y perdemos juntos. Somos un mismo equipo”. Con estas palabras, Laporta trató de cerrar filas alrededor del central y enviar un recordatorio a la afición y al entorno: el Barça necesita unidad, no juicios sumarios.

El club confía en que Araujo recupere pronto su mejor nivel y vuelva a ser ese pilar defensivo que sostiene al equipo. Laporta, al menos, ya ha marcado el camino: apoyo absoluto en los momentos más difíciles.