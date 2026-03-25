Laporta sorprende al no elegir a Leo Messi como el mejor jugador de la historia

El FC Barcelona celebró sus elecciones y Joan Laporta ganó de manera contundente, con un porcentaje de votos superior al 60%. Ahora, ya nuevamente en gestiones, brindó una serie de entrevistas donde sorprendió con su elección del mejor de la historia.

"Siempre que tengo un dilema pienso en lo que haría Johan. Va bien hacer ese ejercicio porque él era valiente y determinado con las cosas que se tenían que hacer. Siempre es bueno saber qué decidiría él. Ser valiente ayuda a tomar decisiones. Es una persona que nos ha marcado tanto", arrancó explicando en Esports3.

Además, contó cómo lo agarró a él personalmente: "A los de mi generación nos llegó Johan cuando teníamos 10 años. Llegó con su mujer, con esos cabellos a lo Beatle, con camisas y pantalón acampanado. Eran frescos y modernos. Anhelaba la libertad, era modernidad y a mí, que tenía 10 años, me marcó".

- Barcelona | VI-Images/GettyImages

"Elogiamos mucho al Johan entrenador porque fue una revolución, pero el Johan jugador para los que lo vimos, para mí ha sido el mejor jugador de la historia. Con todos los respetos por figuras como Pelé, Maradona, Ronaldinho o Leo Messi, Johan lo reunió todo. Y además tenía liderazgo", sentenció.

"Él llegó y el Barça hizo un 0-5 en el Bernabéu, se ganó la Liga y cuando salía al campo lo pasabas bien. Era indomable y divertido. Como entrenador también. Siempre tomaba las decisiones más valientes", cerró.

Por último, sorprendió a todos contando uno de sus primeros acercamientos con Johan Cruyff: "Le di una carta en alemán y en catalán el día que nos vimos por primera vez porque era una definición del Barça y de cómo nos gusta a los barcelonistas ver jugar al equipo. En la carta le dije que la manera de jugar era el estilo Johan. El Barça siempre ha creído en la gente de casa, primero en casa, y luego buscar fuera lo que no tengas aquí. Eso históricamente ha sido así… y ha funcionado".

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